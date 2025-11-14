明天天氣多雲到晴 北台灣氣溫回升 下周全台降溫有感北部下探14℃

中央氣象署今天表示，明天東北季風減弱，各地天氣大致多雲到晴、溫暖微熱，僅東半部有零星短暫雨，北台灣白天氣溫回升，高溫約攝氏26、27度，中南部約28到30度。17日起下一波冷空氣南下，全台降溫明顯有感，預估19日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫下探14度，南部、台東約16、17度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、16日天氣類似，東北季風減弱，白天北台灣氣溫回升，北部、宜蘭、花蓮高溫約26、27度，中南部、台東約28到30度。

廣告 廣告

黃恩鴻說，17日起下一波冷空氣南下，18日、19日影響最明顯，預估19日清晨中部以北、宜蘭、花蓮低溫下降至14度、15度，南部、台東約16、17度，各地降溫明顯有感。

降雨方面，黃恩鴻表示，明天僅東半部有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴、溫暖微熱的天氣型態；16日水氣稍微增多，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島雲量增多，偶有零星降雨情形。

黃恩鴻指出，17日、18日水氣仍偏多，迎風面北部、東半部、恆春半島有局部降雨，其中基隆北海岸、東北部地區跟大台北山區可能出現局部大雨。

黃恩鴻說，19日水氣逐漸減少，但北部、宜蘭、花蓮仍有局部短暫雨；20日冷空氣減弱，20日、21日僅基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。