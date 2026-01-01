明天天氣寒冷 中部以北低溫探10℃以下 1/5再一波冷氣團南下

中央氣象署表示，明天受強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷，中部以北可能出現攝氏10度以下低溫，南部、花東則約12至16度；桃園以北、東北部地區有短暫雨，新竹、苗栗也有零星降雨。氣象署指出，3日起水氣減少轉乾，4日白天將稍微回溫，但5日又有另一波冷空氣南下，目前預估強度與現在這一波冷氣團相近，可能持續影響至8日。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天下午持續發布低溫特報，明天及3日受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今天下午至明晚，新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，強烈大陸冷氣團今天南下，愈晚愈冷，明天至4日清晨受冷氣團影響，各地寒冷，中部以北、宜蘭、金門低溫約10度左右，南部、花東約12至16度；高溫部分，北部約14度、中南部約18至23度。

劉沛滕表示，4日白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；5日起又有另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，目前觀察可能持續影響至8日，西半部、宜蘭低溫約12至15度，花東地區15至17度，冷氣團強度仍有不確定性，需持續觀察。

降雨方面，劉沛滕指出，明天桃園以北及東北部地區有短暫雨，新竹、苗栗及中部山區也會出現零星短暫雨；3日、4日水氣減少轉乾，各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；4日清晨受輻射冷卻影響，但白天回溫，苗栗以南須留意日夜溫差大。

劉沛滕提到，5日這一波冷氣團同樣先溼後乾，5日、6日桃園以北、宜花地區有短暫雨；7日轉乾，各地為多雲到晴天氣，僅東半部地區、恆春半島仍有零星短暫雨。

劉沛滕提醒，明天北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮3000公尺左右高山留意局部降雪、固態降水（冰霰等）或結冰。另外，明天至3日清晨基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生。