明天天氣持續寒冷 中部以北清晨低溫下探10℃ 5日冷氣團再南下

中央氣象署今天表示，強烈大陸冷氣團持續影響，明天各地寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫約攝氏10度、南部約12度，基隆北海岸、大台北及東半部須留意零星短暫雨，其他地區多雲到晴。氣象署指出，這一波強烈大陸冷氣團4日將減弱，不過5日至6日另一波強烈大陸冷氣團將逐漸南下，氣溫再下降，最冷時間可能落在7日、8日，預估低溫與這波相近。

中央氣象署今天發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，可能出現10度以下氣溫，今天下午至明天晚間新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣局部地區可能出現持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，未來一周大致都受強烈大陸冷氣團影響，明天各地天氣寒冷，清晨中部以北及宜蘭低溫約10度，南部約12度，花東13至14度，預測1月上旬期間台灣附近氣溫均偏低。

林定宜指出，強烈大陸冷氣團4日略為減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，各地偏冷，白天氣溫將回升，中南部日夜溫差大，可達10度以上；5日至6日另一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再下降，預計氣溫最低時間落在7日、8日，溫度與這一波相近。

降雨部分，林定宜表示，明天受北方乾空氣影響，各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島會有零星短暫雨。

林定宜指出，4日各地天氣多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；5日、6日迎風面桃園以北、東北部、東部會出現局部短暫雨，東南部、恆春半島也有零星短暫雨；7日至9日強烈大陸冷氣團影響，各地偏乾冷，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。