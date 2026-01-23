明天天氣早晚偏冷 大台北、東半部防局部大雨 下周恐有冷氣團再報到

中央氣象署今天表示，明天受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，新竹至台南局部地區可能出現攝氏10度以下低溫；降雨方面，周末水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有短暫雨，可能出現局部較大雨勢。25日、26日氣溫將回升，北部、東部高溫回升至20至25度，中南部約25至26度，預估27日東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地再降溫。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署今天下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部氣溫偏低，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣、金門縣局部地區防攝氏10度以下氣溫（黃色燈號）。

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部和宜蘭低溫約11至15度，花東約16至17度，其中新竹至台南局部地區仍有機會出現10度左右或以下氣溫。高溫部分，明天北部、東半部約18至23度，中南部24度；25日、26日北部、東半部回升至20至25度，中南部約25至26度。

鄭傑仁表示，27日鋒面通過，且東北季風增強或大陸冷氣團南下，這一波冷空氣強度還有些不確定性，預計中部以北、宜蘭低溫約12至15度，南部和花東16至18度；高溫方面，北部、宜蘭降到17至20度，花東約20至23度，中南部高溫仍可達23至26度。

鄭傑仁指出，這一波冷空氣預計29日、30日逐漸減弱，屆時溫度稍微回升，29日因輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部與宜蘭花蓮低溫約12至15度，南部、花東16至17度，不過各地高溫可望回到20度左右或以上。

降雨部分，鄭傑仁表示，周末迎風面水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，慎防局部較大雨勢，雙北平地也可能出現零星短暫雨，桃園以南則是多雲到晴的天氣型態。

鄭傑仁說，26日水氣減少，各地轉東南風，天氣大致多雲到晴，僅東半部地區以及恆春半島有零星短暫雨；27日、28日北部、宜蘭有局部短暫雨，花東及中部地區可能有零星短暫雨，南部多雲到晴；29日降雨減緩，僅剩基隆北海岸、東半部和恆春半島局部陣雨；30日雨區再縮小至東半部和恆春半島，其他地區多雲到晴。

另外，未來一周高山是否有機會降雪，鄭傑仁表示，明天、27日、28日在海拔3000公尺以上高山可能有機會出現零星降雪。