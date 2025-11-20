明天天氣早晚偏涼 各地低溫約17℃ 東北部、大台北防局部短暫雨

中央氣象署表示，受東北季風影響，明天北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區須留意日夜溫差，各地低溫約攝氏17至18度；降雨方面，基隆北海岸、東北部及大台北山區須留意局部短暫雨。氣象署指出，周末東北季風減弱、氣溫回升，北部高溫約26、27度，南部29、30度，不過24日下一波東北季風增強，將再轉涼，且雨區擴大，北部地區轉為局部短暫雨。

中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天持續受東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，整體冷空氣沒有前幾天那麼強，各地低溫約17、18度。

蔡伊其指出，周末氣溫將逐漸回升，23日北部高溫約26、27度，南部可達到29、30度；24日東北季風再增強，北部高溫略降，中南部則變化不大；25日、26日將明顯轉涼，北部低溫約降至16、17度。

降雨方面，蔡伊其表示，明天基隆北海岸、東北部地區、東部地區、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東、恆春半島地區、新竹以南山區可能出現零星短暫雨，其他地區雲量偏多。

蔡伊其提到，周末東北季風減弱，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區仍有局部短暫雨，花東地區、恆春半島須留意零星短暫雨，其他地區則多雲到晴；24日下一波東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北地區防局部短暫雨，花東地區及恆春半島也有零星短暫雨。他提醒，24日晚間起雨區將擴大，北部地區也會轉為局部短暫雨。

蔡伊其表示，25日基隆北海岸、東半部地區可能有局部短暫雨，其他地區則有機會看到陽光；26日、27日桃園以北、東半部地區及恆春半島須留意局部短暫雨，其他地區雲量也會增加。