明天天氣早晚溫差大 大台北防短暫雨 晚間東北季風增強雨區增桃竹苗

中央氣象署表示，明天白天各地高溫約攝氏26至29度，晚間起東北季風增強，北部、東北部低溫約15至17度，中南部15至18度，須留意日夜溫差；降雨方面，大台北、東北部地區有局部短暫雨，晚間雨區擴大，桃竹苗可能出現雨勢。這波東北季風最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫下探14度，預估東北季風29日才會減弱，但30日又有另一波南下，各地天氣再轉涼。

（圖取自報天氣 - 中央氣象署Facebook）

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天白天各地高溫約26至29度，清晨低溫16至20度。晚間起東北季風增強，預估持續影響至28日，北部、東北部高溫約21至24度，低溫約15至17度；中南部高溫約25至28度，低溫約15至18度，須留意日夜溫差較大。

張承傳指出，預估這一波東北季風最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫約14至16度，局部空曠地區或近山區平地會再低一些。

降雨方面，張承傳提到，明天白天基隆北海岸、東北部及大台北地區有局部短暫雨，晚間隨著東北季風增強，雨區將擴大，桃竹苗也會出現局部短暫雨；25日至28日受東北季風影響，26日起由於南方水氣北移，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區則是多雲的天氣型態。

張承傳表示，這波東北季風預計29日減弱，各地氣溫將略回升、降雨減少；不過30日另一波東北季風接續南下，各地轉涼、水氣偏少，降雨以基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨為主。

（圖取自中央氣象署網站）

張承傳根據氣象資料指出，目前觀察在菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，預計未來會穿過菲律賓進入南海、再往越南方向移動，對台灣沒有直接影響，不過25日至28日可能會有中層水氣移入台灣，增加降雨機率；根據部分模式模擬，熱帶擾動有增強為熱帶性低氣壓的機會，且不排除達到颱風強度，但各國預測仍有分歧，氣象署會持續觀察。

張承傳提醒，明天清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度，民眾出門應多加留意；25日晚間起至27日，東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海須留意長浪。