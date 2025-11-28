明天天氣晴到多雲 西半部高溫上看27℃ 下周東北季風增強再降溫

中央氣象署表示，明天東北季風減弱，各地天氣多雲到晴、白天回溫，西半部高溫可達攝氏27至29度，東半部則約25度，中部以北、宜蘭低溫15到17度；降雨方面，僅有恆春半島須留意零星短暫雨。氣象署提醒，12月2日東北季風將再度增強，氣溫將階梯式下降，預估這一波冷空氣最冷時間是12月3日晚間及4日清晨，北部下探15度，桃園以北、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天東北季風減弱，白天各地溫度回升，天氣大致晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨；30日水氣相對偏多，中部以北山區、東北部地區需留意零星短暫雨，其他地區則多雲到晴。

廣告 廣告

賴欣國指出，12月1日起基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區受到中高層水氣通過影響，也會出現零星短暫雨，其他地區則是多雲的天氣型態。

賴欣國表示，12月2日東北季風再度增強，2日至4日迎風面桃園以北、東半部地區以及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中部以北山區也有零星短暫雨；5日東北季風稍減弱，基隆北海岸、大台北地區、東半部地區以及恆春半島留意局部短暫雨。

氣溫方面，賴欣國表示，預估周末西半部高溫普遍可達到27至29度，東半部約25度，高溫部分，中部以北、宜蘭約15到17度，南部約19到20度，花東地區約20度。

賴欣國指出，12月1日氣溫與周末相似，2日東北季風增強後，氣溫將階梯式下降，北部、東半部高溫約25度，3日北部高溫降至21度，4日再降至17到19度。他提到，這波冷空氣最低溫時間點為3日晚間及4日清晨，北部下探15度。

另外，前氣象局長鄭明典日前在臉書發文指出，北極上空出現冷暖空氣對峙，2016年「霸王寒流」襲台前也曾發生類似情況。

氣象署氣象預報中心副主任羅雅尹稍早在記者會表示，冬天北極相對較冷，從北方南下冷空氣是否影響中低緯度仍待觀察，若影響中緯度地區，對台灣天氣影響就不明顯。她提到，平流層增暖，不代表冷空氣已經在外流，須視冷空氣移動路徑及強度而定。

她說，目前才11月底，還沒進入真正的冬天，北極的冷空氣強度也需經過一段時間累積，強度才會增加，至於後續是否影響台灣，若以現行資訊預估未來三個月何時會受冷空氣影響，不確定性仍大。

根據中央氣象署網站，輕度颱風天琴中心氣壓980百帕，今天下午2時中心位置在鵝鑾鼻西南方1360公里處，以每小時8轉4公里緩慢速度，向西北轉北北西進行，預計下周接近中南半島過程，有機會減弱成熱帶性低氣壓。