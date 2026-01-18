明天天氣桃園以北、宜蘭降雨時間長 晚間強烈大陸冷氣團報到

明天是大學學測最後一天，中央氣象署表示，明天起東北季風增強，迎風面北部、東半部留意降雨，尤其桃園以北及宜蘭降雨時間長，氣溫與今天相比將下降1到2度，中南部天氣則維持多雲到晴。明天晚間強烈大陸冷氣團報到，各地溫度逐漸下降，最冷時間點預估落在22日清晨，中部以北白天氣溫約攝氏13至15度，整天偏冷，南部、花東約17至20度。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員曾昭誠向中央社記者表示，明天晚間起強烈大陸冷氣團南下，迎風面北部、東半部、基隆北海岸等地持續有降雨機會，且雨勢大、範圍廣，中南部天氣則是多雲到晴，可維持到21日。

曾昭誠表示，21日中部山區可能出現零星降雨，平地維持多雲到晴；22日及23日受強烈大陸冷氣團影響，雨勢稍減，但北部及東半部仍有降雨機會；24日及25日雨勢明顯趨緩，降雨地區僅剩基隆北海岸、大台北山區等。

溫度方面，曾昭誠說，預計明晚強烈大陸冷氣團報到，20日是持續降溫的過程，北部清晨低溫約17度到18度，20日至21日清晨低溫約13到15度；中南部20日白天溫度也會逐漸下降，21日清晨約13度到17度。

曾昭誠說，這波冷空氣最冷時間點落在22日清晨，屆時中部以北、宜蘭白天氣溫約13度到15度左右，整天偏冷，南部及花東白天約17至20度，感受偏涼。預計強烈大陸冷氣團24日開始減弱，周末回溫。

曾昭誠也提到，溫度與水氣配合下，22日、23日清晨北部及東北部2000公尺以上高山，中部、花蓮3000公尺以上高山有降雪機會。

至於今年第1號颱風洛鞍，曾昭誠表示，預估在13到16個小時後就會減弱為熱帶性低氣壓。