明天天氣桃園以北局部短暫雨 4縣市今晚低溫探10℃以下

中央氣象署表示，大陸冷氣團影響，今天（26日）下午至明天上午，新北市、桃園市、宜蘭縣、金門縣等4縣市可能局部出現攝氏10度以下低溫；明天桃園以北、東半部、恆春半島局部短暫雨，西半部山區零星降雨。此外，部分高山今晚還是有機會降雪。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天大陸冷氣團減弱，下一波東北季風預計在30日增強，將持續影響至明年1月2日。

蔡伊其表示，明天桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部山區有零星降雨，清晨中部以北地區也可能出現零星飄雨的機會。隨著28日、29日水氣減少，蔡伊其表示，僅基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、大台北山區有雨，台東、恆春半島有零星降雨。他提醒，28日宜蘭地區留意可能出現局部較大雨勢。

蔡伊其指出，30日後桃園以北、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，受大陸冷氣團影響，氣象署已針對新北市、桃園市、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報，今天下午至明天上午局部地區可能出現持續10度左右或以下的低溫。明天清晨各地仍偏冷，低溫約12到16度，白天高溫回升，北部、宜花約18到20度，中南部、台東22到25度。

蔡伊其指出，28日、29日中部以北低溫12到14度，南部地區15、16度，而北部高溫回到23、24度，中南部26、27度。他提到，30日後因冷空氣強度不大，主要是北部高溫受影響，約降到21、22度，中南部較無直接影響。

今天玉山北峰等部分高山降下白雪，蔡伊其表示，部分高山今晚還是有機會降雪，明天降雨轉為零星，預估中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上高山，仍有零星降雪的機會。