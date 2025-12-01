明天天氣桃園以北防降雨 東北季風3日挾冷空氣南下低溫探15℃

中央氣象署今天表示，明天桃園以北、宜蘭會出現局部短暫雨，花東及中南部山區也須留意降雨；氣溫方面，清晨低溫約攝氏19至22度，白天各地高溫24至28度，感受較舒適。下一波東北季風預計3日挾冷空氣南下，北部、宜蘭全天約17至22度，基隆北海岸、大台北、宜蘭留意較大雨勢，預估最冷時間點是4日清晨，各地低溫約15至18度。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天環境偏東北風，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區也會出現零星降雨；3日清晨起東北季風將增強，降雨範圍擴大，北部、東半部有雨，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭須留意較大雨勢。

廣告 廣告

曾昭誠表示，4日持續受東北季風影響，但水氣減少，雨勢趨緩，以基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨為主；預估東北季風6日減弱，但8日以前環境仍偏東北風，降雨範圍變化不大。

氣溫方面，曾昭誠指出，明天清晨低溫約19至22度，白天各地高溫24至28度，感受舒適；3日東北季風挾冷空氣南下，北部、宜蘭整天約17至22度，中南部白天約22至25度，晚間約17、18度。

曾昭誠說，這波冷空氣最強的時間點預估是4日清晨，各地低溫約15至18度，空曠地區及近山區平地因輻射冷卻，可能會再低2度。

曾昭誠根據氣象資料指出，東北季風6日減弱，白天各地高溫約回升至23到26度，南部地區可能再高2度左右。

此外，曾昭誠提到，目前在呂宋島以南海面，仍然有部分熱帶擾動在消長，未來不排除仍有熱帶系統發展，不過，由於時序已進入冬季，儘管有熱帶系統發展，也會以穿過菲律賓進入南海的路線為主，對台灣沒有直接影響。