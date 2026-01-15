明氣溫緩升至周日 下周逐日降溫整周濕冷 中部以北探12℃
中央氣象署今天表示，明天起至周日（18日）氣溫逐日回溫，但中南部要留意日夜溫差大；下周一（19日）起降溫，下周二（20日）至下周四（22日）冷氣團南下影響、水氣偏多，幾乎整周濕冷，預估22日清晨最冷，中部以北平地低溫約攝氏12、13度。
中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天水氣略增，基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨；周六（17日）、18日水氣再增，降雨範圍擴大為桃園以北也有零星降雨，整體偏向「東雨西晴」的天氣型態。
今年第一個颱風洛鞍今天下午生成，黃恩鴻表示，最新資料顯示，洛鞍強度只會維持在輕颱，目前先往北移動，預估18日東轉，然而環境不利於發展，會在往東行進的過程一邊減弱、加速消散。
下周天氣概況
黃恩鴻指出，下周一（19日）東北季風增強，20日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，21、22日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，且水氣偏多，桃園以北、東半部易有短暫雨，中南部為多雲到晴；其中20日基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能有較大雨勢。
溫度方面，黃恩鴻表示，18日之前氣溫逐日回升，預估各地高溫約24至26度，17、18日各地低溫約15至17度；中南部地區要留意日夜溫差大。
黃恩鴻指出，19日起至22日氣溫逐日下降，預估22日清晨最冷，中部以北平地低溫約12、13度，南部、花東約14至16度；高溫部分，由於連日降溫，預估21日白天北部約13至15度，中南部18至20度，東半部17至19度，中部以北、東半部整天偏濕冷；22日白天起略為回溫，預估23日回升幅度才會比較明顯。
黃恩鴻提到，下周有冷空氣及水氣影響，但高山是否飄雪仍要視降溫速度而定、需觀察。同時提醒明天、17日東半部沿海及恆春半島有長浪發生；17、18日清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。
