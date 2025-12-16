明天天氣清晨低溫探11℃ 北北基宜留意較大雨勢

中央氣象署今天（16日）表示，明天清晨輻射冷卻影響，局部平地留意攝氏11、12度低溫；東北季風明天增強、18日影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭留意較大雨勢；19、20日水氣再增，全台都有局部短暫陣雨的機率。21日下一波東北季風再增強、22日影響。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天清晨輻射冷卻影響，各地稍冷，日夜溫差大，中部以北、宜花地區平地低溫約13至17度，台東、南部地區約18至19度，局部沿海空曠地區或近山區平地仍有11、12度低溫。

鄭傑仁指出，明天白天東北季風增強、18日影響，白天高溫也逐日下降，17日北部高溫約24度、中南部27至29度；18日北部降至21度左右，中南部變化不大；各地區平地低溫約16至19度。

鄭傑仁說，東北季風19、20日減弱，但南方水氣北移，反而讓中南部地區高溫下降至24、25度，北部高溫仍維持21至24度左右；各地低溫變化不大。鄭傑仁提到，19、20日若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山可能會有結冰或零星降雪的機會。

鄭傑仁表示，21日下一波東北季風再增強、22日影響，但冷空氣不強，北部高溫稍降，低溫部分變化不大。

降雨方面，鄭傑仁說，明天、18日東北季風迎風面降雨增加，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區留意局部較大雨勢發生；19、20日雖然東北季風減弱，但水氣增加，全台都有短暫陣雨的機會。21日東北季風再增強、22日影響，但水氣減少，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨；23日東北季風就會減弱，以基隆北海岸、宜花地區為局部短暫雨為主。

鄭傑仁提醒，18日清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度。