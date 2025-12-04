明天天氣清晨低溫探14℃ 周末回暖、下周一東北季風再增強
中央氣象署今天表示，受到東北季風影響，明天清晨低溫約攝氏16到18度，局部可能探14度，桃園以北、恆春半島及東半部有零星降雨的機率。周末白天溫度回升，下周一（8日）東北季風再增強，但冷空氣強度弱，範圍也小，僅北台灣稍微轉涼，中南部影響不大。
氣象署預報員黃恩鴻向媒體表示，明天持續受東北季風影響，清晨溫度偏涼，低溫約落在16度到18度，局部低溫更低，有機會出現14度左右，桃園以北、恆春半島及東半部有零星降雨的機率，新竹以南則是多雲到晴可以看到陽光。
黃恩鴻表示，周末東北季風減弱，早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大，白天水氣減少，大多屬於晴朗多雲的天氣型態，基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨；西半部白天高溫可達26度到27度，東半部25度。
8日及9日東北季風增強，不過，黃恩鴻說，冷空氣強度弱，影響時間短，範圍也小，預估屆時北台灣稍微轉涼，中南部影響不大；溫度方面，低溫約落在16到18度，北台灣高溫下降至22度左右。
黃恩鴻指出，10日及11日東北季風減弱，溫度再度回升，各地多是多雲到晴的天氣型態，只有迎風面有局部短暫雨。
其他人也在看
今晨冷空氣影響最顯著「最低溫12.6度」！周末各地氣溫漸回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏12.6度。氣象署表示，今天（4日）持續受到東北季風影響，今晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，外出應適時增添衣物以免受涼，白天北部整日感受偏涼，南北溫差較大。明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）東北季風持續影響，周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下周一（8日）東北季風再增強。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 13 小時前 ・ 3
一分鐘報天氣 / 週五 (12/05) 東北季風至週末逐漸減弱，各地氣溫回升，僅早晚偏涼
明天天氣如何？ 週五(05日)另一分裂高壓中心預計會移動到山東沿海，底層持續受東北季風影響，不過中高層槽線持續東移，各地天氣型態與週四大致相同，迎風面北海岸、東北角及東半部仍有短暫陣雨，大台北局部偶有零星飄雨。氣溫方面隨大陸高壓強度逐漸減弱，告地高溫可提升1~2度，整體感受仍偏涼到冷。尤其夜間清晨溫度仍低，另外西半部地區要注意日夜有10度左右溫差。 週末(06-07日)高壓出海減弱，大環境由東北風漸轉偏東風，迎風面北海岸、東北角及東半部維持多雲偶有短暫陣雨天氣，大台北地區逐漸有涼光露臉，轉多雲時晴天氣，其餘各地維持晴到多雲天氣。週日(07日)天氣在進一步轉好，東半部也有陽光露臉機會，降雨也較零星。氣溫方面:週末兩天會逐步回升，北部高溫約23~26度，中南部高溫約25~28度，各地日夜溫差仍明顯，西半部要注意有10度左右溫差，夜晚清晨氣溫低感受較冷，白天時間感受舒適到有暖意。 下週一(08日)另一波東北季風南下，水氣增多，北、東部再次轉陰雨天氣，且氣溫下降，新竹以南可維持晴到多雲天氣。下週二(09日)高壓中心出海減弱，漸轉偏東風環境，迎風面基隆以南至台東維持多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲。下週三(10日)轉高壓迴流偏東風環境並持續至下週五(12日)，期間各地大致為晴到多雲天氣。白天氣溫皆偏暖，由北至南高溫約25~30度，不過西半部持續有輻射冷卻影響，各地日夜溫差仍大。 下週六(13日)東北季風再次增強南下，有微弱鋒面快速空過，中北部、東部轉陰有短暫陣雨天氣，且氣溫會明顯下降，其餘地區為多雲。下週日(14日)有中高層雲系通過，各地為多雲到陰天氣，嘉義以北及東部都有短暫陣雨機會，南部降雨機會較低。本波冷空氣強度較強，不過通過時間快，下週六(13日)各地氣溫會明顯下降，平地低溫約15~17度，空曠處及近山區有10~13度機會。達大陸冷氣團等級機會仍低，不過預報仍有調整空間，請持續追蹤最新天氣資訊。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 4 小時前 ・ 發起對話
北部今晚愈冷 低溫探15℃
記者黃翠娟∕台北報導 氣象署二日提醒，東北季風挾冷空氣南下，氣溫將會由北往南一路下降…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
週日溫差飆10度！下波冷空氣又要抵台 氣象署曝回暖時間
再忍一天回暖！中央氣象署表示，昨晚到今（4）日清晨是這波冷空氣影響最顯著的時候，局部地區觀測到12度，預計這波冷空氣將影響到週五。週末兩天冷空氣減弱，各地回暖皆看得到陽光，不過下週一（8日）又有一波冷空氣增強，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
東北季風影響 5日清晨偏涼低溫探14度
（中央社記者余曉涵台北4日電）氣象署今天表示，東北季風影響，明天清晨低溫約攝氏16到18度，局部可能探14度，週末白天溫度回升，8日又受東北季風影響，但冷空氣強度弱，北台灣稍微轉涼，中南部影響不大。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
天氣》下周強冷空氣襲 專家示警：低溫下探10度
今天受東北季風影響，天氣仍偏冷，北部、東半部有零星降雨機率；明（5日）氣溫稍微回升，周末（6、7日）除了基隆北海岸、東半部有局部降雨外，各地大致穩定。氣象專家表示，下周一（8日）東北季風增強，北部、東半部濕冷；下周二至周五（9至12日）晴到多雲，不過下周六（13日）又有一波東北季風南下，冷空氣強度較強，低溫下探10度。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 11 小時前 ・ 2
把握放晴回暖好天氣 「下一波濕冷」馬上跟進！
把握放晴回暖好天氣 「下一波濕冷」馬上跟進！EBC東森新聞 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
今晨最冷12.6度！早起吃粥暖 業者備貨量增1/3
今(4)日受東北季風持續增強影響，全台各地氣溫明顯下降，這波平地最冷就是今日清晨的雲林古坑只有12.6度。預計今日、明(5)日北部地區也可能會下探到15度左右，中南部地區則是有10度左右的日夜溫差，直...華視 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度
冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
2025日本「最可愛高中生」冠軍是她！高一美少女南里被說「根本漫畫女主角本人！」
在比賽舞台上，南里穿著奶油色針織外套與灰色百褶裙登場，鏡頭剛帶到她，整個舞台瞬間亮起來！另外一套造型她換上白色上衣與牛仔短裙走秀，長髮被燈光打出柔亮曲線，那個回頭微笑的瞬間立刻成為現場最強記憶點。最終宣布冠軍時，彩帶落下，她紅著眼抱起巨大的金色獎盃，旁邊...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
迎風面局部雨 北部、宜花整日偏涼
中央氣象署表示，今(4)日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，今晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。離島天氣：澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。氣象署提醒，東北風偏強，桃園至嘉義、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。更多新聞推薦 ● 慰勞資深里長辛勞 內政部：符合資格者明年起可請領一次性慰勞金30萬元台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
日本13歲「最可愛國中生」激似子瑜！IG美照神出全場看呆
娛樂中心／周希雯報導日本每年都會為不同年齡層正妹舉辦選美活動，2025年「最可愛國中生」11月底在東京落幕，來自鹿兒島縣、年僅13歲的國一少女穗野（ほの），從超過 3.5萬名參賽者中脫穎而出奪冠，成為本年度最可愛國中生。隨著穗野的美照陸續曝光，不少人驚見她竟然神似TWICE台灣成員周子瑜，意外在台灣引發討論。民視 ・ 1 天前 ・ 7
氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。民視 ・ 9 小時前 ・ 2
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
台積電股價能再衝高？專家看好「這時」有望到2千元：外資應該卯起來買
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，永豐預測明年台積電股價將達1915元。對此，前政府基金操盤手黃豐凱直言，這個預估還偏保守，「應該有機會看到2000元。」他指出，今年股價約在1500元左右遇到壓力，是因為一下子爬太快，2個季度漲3成，所以明年大概回到平均一個季漲10%，慢慢爬，差不多到明年底就到2000了，目前看來台積電也沒有什麼太大的競爭對......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 2
地瓜連皮吃更營養？專家示警「這1種」最好別吃 2種人小心害胃酸暴衝
便利商店裡的烤地瓜、番薯片、地瓜球或是酥脆的地瓜薯條沾上梅粉都能令人一口一口吃不停，就連健康便當裡也很常出現地瓜的身影，這麼好吃的地瓜到底有多少好處？又有哪些需要注意的呢？ 地瓜營養價值豐富 放鬆肌肉、保護腎臟 農業兒童網表示，地瓜含有膳食纖維、維生素A、維生素C、维生素B5、維生素B6、錳、鉀、銅、礦物質等。其中鉀可以調節心跳，鎂則是能夠放鬆肌肉，可以保護、控制腎臟活動。 地瓜帶皮吃 烤地瓜皮易忽略有害物質 通常都會說地瓜連皮吃最健康，但農業兒童網指出，烤地瓜還是不要連皮吃比較好，因為若是被帶有黑斑病菌的地瓜在烤後會不明顯；另外，煤碳烤的地瓜，在燃燒時會產生大量二氧化硫等有害物質，吃多了會對身體不好。 蒸地瓜保留最多營養 水煮地瓜易流失水溶性營養素 農業兒童網分享，最能最保留營養的吃法就是蒸地瓜，提升抗氧化物質，如綠原酸、總多酚含量；水煮地瓜則容易大大流失水溶性營養素；炸地瓜則更不用說，不僅高熱量、高油脂，也容易破壞地瓜本身的營養素。 這些人應注意攝取量 避免造成身體負擔 要一提的是，烤地瓜還會使升糖指數高，需控制血糖者要少吃。而地瓜會讓胃酸增加，因此胃潰瘍及胃酸過多的人也不宜多吃。常春月刊 ・ 11 小時前 ・ 發起對話