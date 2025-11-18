明天天氣清晨最冷 中部以北及宜蘭下探低溫13℃

中央氣象署最新天氣預報指出，明、後兩天清晨是本周最冷的2天，中部以北、宜蘭低溫約攝氏15、16度，局部地區可能再低1至2度至13度；預估周五（21日）白天略為回溫，周末2天氣溫回升較明顯，各地高溫約28至30度。

中央氣象署預報員黃恩鴻受訪說明，明天至21日持續受東北季風影響，明天及20日的清晨最冷，21日白天略回溫，周末則是各地明顯回溫。

黃恩鴻說明各地氣溫指出，預估明天、20日清晨中部以北、宜蘭低溫約15、16度，南部花東17、18度，各沿海空曠地區或近山區平地可能會再低1、2度；21日白天略為回溫；22、23日氣溫回升較明顯，各地高溫約26至30度，低溫約18至28度，中南部地區要留意日夜溫差。

廣告 廣告

中央氣象署18日受東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於攝氏16到19度，體感濕冷，外出注意保暖並記得帶雨具，圖為台北車站前民眾。（中央社）

黃恩鴻說，明天水氣是逐漸減少的過程，降雨範圍仍廣，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區及恆春半島有零星短暫雨；接著一直到週末雨區逐漸縮減，22、23日東北季風減弱，以基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨為主，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，觀察下一波東北季風24日起增強、25日影響，水氣再增多，桃園以北、東半部易有短暫雨；但冷空氣不如現在這波，北部、宜花地區高溫約23、24度，低溫約18、19度。黃恩鴻並提醒，東北季風影響期間，台南以北、花東地區及恆春半島沿海空曠地區，要留意較強陣風。