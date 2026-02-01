明天天氣溼冷桃園以北防降雨 周二起回溫轉晴北部高溫可達20℃

中央氣象署表示，今晚至明天偏溼冷，平地低溫約攝氏13度，桃園以北及東半部仍有明顯降雨，其他地區天氣則會逐漸轉多雲。3日大陸冷氣團減弱，白天回溫，北部高溫可達20度以上；4日至6日各地天氣好轉，中南部白天高溫上看28度，須留意日夜溫差大。氣象署預估，6日晚間至7日下一波冷氣團南下，各地再降溫。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，受華南雲系影響，北部水氣偏多，預估今晚桃園以北、東半部還有一波明顯降雨，其他地區則會逐漸轉為多雲天氣；3日大陸冷氣團減弱、轉偏東風，水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

劉沛滕表示，4日至6日各地白天大致多雲到晴；6日晚間起有一波鋒面接近並通過台灣，緊接著大陸冷氣團南下，6日晚間至7日水氣較多，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨；8日起天氣轉乾，僅東半部、恆春半島會出現零星降雨。

氣溫方面，劉沛滕指出，3日清晨之前受大陸冷氣團影響，夜晚清晨平地低溫約13度，白天氣溫回升，北部高溫可達20度以上；4日至6日白天北部高溫約22至24度，中南部地區約25、26度，局部可上看28度，各地低溫則約15度左右，中南部須留意日夜溫差大，可能逾10度。

劉沛滕表示，6日晚間起水氣增多，7日北部降溫明顯，整天氣溫約13至17度；中南部地區降溫時間較晚，白天高溫中部約22至26度，預估7日晚至8日才會感受偏涼。氣象署預估這波冷氣團強度仍有調整空間，會持續觀察。

劉沛滕提到，今晚至明天白天，若水氣及溫度配合，3000公尺以上高山有機會降雪。另外，今晚至明晚桃園至台南、恆春半島及綠島蘭嶼、澎湖、馬祖須留意較強陣風；5日、6日清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾留意。