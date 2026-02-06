明天天氣溼冷 寒流南下低溫探9℃ 北部1000公尺以上高山有望降雪

中央氣象署今天表示，明天寒流南下，各地降溫，中部以北、東北部及東部明顯轉冷，入夜後北部、宜蘭低溫僅約攝氏12到13度；降雨部分，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，且可能出現局部大雨。這波寒流最冷時間預估為8日至9日清晨，西半部和宜蘭低溫僅9到12度。另外，明天晚間至8日，桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天寒流南下，各地陸續降溫，北部、宜蘭高溫16到17度，中部、花東約20到23度，南部約27度；入夜後北部、宜蘭低溫可能僅剩12到13度，中部低溫14度，南部、花蓮、台東16到18度。

廣告 廣告

鄭傑仁指出，這波寒流影響最明顯時間落在8日至9日清晨，西半部和宜蘭低溫僅9到12度，花東11到14度，局部地區溫度可能再低1至3度，其中北部和宜蘭8日整天寒冷，高溫僅約12、13度，中部及花東16到19度，南部21度。

氣象署已發布低溫特報，明天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷，8日至9日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷。明天下午起至8日新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣防範10度以下氣溫（黃色燈號）。

（圖取自中央氣象署網站）

鄭傑仁說，9日白天起寒流稍減弱，北部、宜蘭及花蓮氣溫回升至16到17度，中南部、台東20到22度；10日冷空氣再減弱，各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，北部、宜蘭低溫12到13度，中南部和花東約14到16度，各地高溫都將回到20度以上。

鄭傑仁表示，11日將有鋒面通過，且東北季風增強或大陸冷氣團南下，目前強度還不確定，氣象署將持續觀察；12日北部、中部以北和宜蘭低溫14到15度，南部、花東16到19度。

降雨方面，鄭傑仁指出，明天基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，且須留意局部較大雨勢，北部出現短暫雨，花東、恆春和中南部山區有局部短暫雨，中南部平地則是多雲天氣。

鄭傑仁根據氣象資料指出，8日桃園以北、東半部、恆春半島、西半部的山區會出現零星短暫雨，新竹以南平地則多雲到晴；9日水氣再減少，各地天氣大致多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨；到了10日，雨區再縮小至東半部和恆春半島，留意零星降雨。

鄭傑仁說，11日迎風面北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部多雲到晴；12日僅剩東半部、恆春半島須留意局部短暫雨，西半部為多雲到晴的天氣型態；13日冷空氣減弱、水氣減少，各地大致多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

另外，鄭傑仁指出，明天晚上至8日，南部和台東海拔3000公尺以上高山，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上高山，以及桃園以北和宜蘭1000公尺以上高山均有降雪機會。