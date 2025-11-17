明天天氣溼涼 北北基宜防大雨 19日中部以北低溫下探15℃

中央氣象署表示，明天（18日）持續受東北季風影響，水氣偏多、天氣溼涼，桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨；氣溫方面，中部以北整天約攝氏16至19度，南部高溫仍有27至28度。氣象署指出，這一波東北季風最冷時間點預估將在19日、20日清晨，中部以北、宜蘭平地低溫下探15、16度，南部及花東地區約17至18度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天到21日都受東北季風影響，今、明兩天水氣偏多，降雨明顯，桃園以北、宜蘭整天陰雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區須留意局部大雨。

廣告 廣告

黃恩鴻指出，19日水氣稍減，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨；20日、21日水氣再減少，僅桃園以北及東半部地區有局部短暫雨；22日、23日東北季風稍減弱，雨區再縮減為基隆北海岸、東半部地區及大台北山區，可能出現局部短暫雨。

氣溫部分，黃恩鴻說，明天中部以北仍偏溼涼，整天氣溫普遍約16至19度，預估這一波東北季風最冷的時間點是19日及20日清晨，中部以北、宜蘭平地低溫約15、16度，沿海空曠地區、近山區平地會再下降一些，南部、花東地區則約17、18度。

黃恩鴻指出，20日白天及21日氣溫將略為回升1、2度，周末各地再回暖，高溫約27至30度。

黃恩鴻提醒，明天、19日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生，民眾應多加留意。

責任主編：于維寧