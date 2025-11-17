明天天氣溼涼 北北基宜防大雨 19日中部以北低溫下探15℃
中央氣象署表示，明天（18日）持續受東北季風影響，水氣偏多、天氣溼涼，桃園以北、宜蘭整天陰雨，北北基宜防局部大雨；氣溫方面，中部以北整天約攝氏16至19度，南部高溫仍有27至28度。氣象署指出，這一波東北季風最冷時間點預估將在19日、20日清晨，中部以北、宜蘭平地低溫下探15、16度，南部及花東地區約17至18度。
中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天到21日都受東北季風影響，今、明兩天水氣偏多，降雨明顯，桃園以北、宜蘭整天陰雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區須留意局部大雨。
黃恩鴻指出，19日水氣稍減，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨；20日、21日水氣再減少，僅桃園以北及東半部地區有局部短暫雨；22日、23日東北季風稍減弱，雨區再縮減為基隆北海岸、東半部地區及大台北山區，可能出現局部短暫雨。
氣溫部分，黃恩鴻說，明天中部以北仍偏溼涼，整天氣溫普遍約16至19度，預估這一波東北季風最冷的時間點是19日及20日清晨，中部以北、宜蘭平地低溫約15、16度，沿海空曠地區、近山區平地會再下降一些，南部、花東地區則約17、18度。
黃恩鴻指出，20日白天及21日氣溫將略為回升1、2度，周末各地再回暖，高溫約27至30度。
黃恩鴻提醒，明天、19日基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生，民眾應多加留意。
責任主編：于維寧
其他人也在看
週二雨最大！連2天急凍「低溫剩13度」 氣象署：週末回暖
未來一週仍屬於偏東北風的天氣型態，中央氣象署表示，明（18）日降雨機率提高，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨明顯，有局部大雨出現機率。週三起水氣減少，不過週三、週四是這波冷空氣最冷的時候，中部以北下探15度，空曠地區可能僅13至14度，直到週六才會明顯回暖。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
強冷空氣報到！今有感降溫「雨下最多地區曝」 賈新興：下週另一波接力
今（17）日東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，未來10天整體受東北季風影響，今午後至週三受偏強東北季風影響，今明桃園以北及宜蘭降雨明顯，苗栗以北及宜蘭天氣偏涼。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
被卡2小時！汐止南港今晚大塞車原因曝光 晚間8時已紓解
今晚變天台北下雨，汐止南港一帶也大塞車。許多民眾被塞在南港環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊，甚至還傳出有民眾停在停車場...聯合新聞網 ・ 4 小時前
國3龍井火燒山…勾地獄景象！消防狂勸：駕駛勿放慢觀望
隔著螢幕都覺得燙！台中市龍井區國道3號185K東側山坡，今日晚間18時許，驚傳火燒山，消防接獲路過民眾報案後，出動7車12人前往灌救。不過，受地形影響，人車無法靠近起火點，持續警戒監控中，同時呼籲國道駕駛，切勿放慢觀望。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
天氣》越晚越低溫！北台灣濕冷3地大雨 冷到這天才回暖
由於東北季風影響，明（18）日迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭天氣陰雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨，北台灣整日溫度介於16至19度，感受濕冷。氣象署表示，周三至周五（19日至21日）中部以北及宜花天氣明顯偏涼，低溫下探15度，其他地區早晚亦涼，南部及花東低溫17至18度。中時新聞網 ・ 4 小時前
2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光
商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...聯合新聞網 ・ 10 小時前
駁天價蚊子商場與25億便當店 高市府：台鐵招商不順不該怪地方
台鐵高雄及鳳山車站造價高昂、卻招商不順，兩棟大樓形同「蚊子館」，遭質疑公共建設浪費。高市府今回應，將國營事業商業招商不順...聯合新聞網 ・ 10 小時前
林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊
2026桃園市長選戰，藍綠人選引發外界關注。國民黨桃園市議員林政賢今追問，坊間傳言市長張善政只做一任，是否為真？張強調「...聯合新聞網 ・ 10 小時前
無薪假8456人「重災區在1縣市」 廠商苦撐曝心聲：怕年關難過
勞動部今（17）日公布最新一期減班休息（俗稱無薪假）統計，雖然實施家數較前一期減少，但整體人數反而增加到 8,456 人、再增 125 人。官員指出，製造業仍是重災區，占比逾九成，其中金屬機電業受到訂單波動影響最深，實施人數超過 6000 人。中時財經即時 ・ 13 小時前
台積電前採購副總李文如跳槽輝達 11/18就任「這職務」
台積電前採購副總李文如曾經是台積電最年輕副總，她今年7月震撼宣布請辭，今天（17日）傳出確定跳槽輝達。根據市場消息，李文如明天將就任輝達企業級用戶相關的WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務，並非原本傳出的中廣新聞網 ・ 7 小時前
南港汐止塞到懷疑人生！卡停車場2小時、公車坐到心累：從來沒這麼扯過
汐止、南港一帶今晚（17日）出現罕見大塞車，包含環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊一路「動彈不得」，不少駕駛回報「平常這時間早就到家，今天卡在原地超過一小時」，甚至有駕駛受困在世貿公園地下停車場長達近兩小時，形容「從B3到B1超過一個多小時，現在還在停車場裡面邁向第二個小時了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
英國鄉村驚現150公尺長「垃圾山」空拍曝巨量廢棄物 高度達10公尺
在英國東南部牛津郡（Oxfordshire）一處寧靜的鄉間村落，竟出現一座驚人的垃圾山，這條位於道路與農地之間的非法巨型垃圾堆置區，長達150公尺，堆積的垃圾最高處達10公尺。當地議會表示，若要清理，所需經費恐怕連年度預算都不夠，已向中央政府請求協助。 民間組織表示，有團體非法在此處傾倒垃圾，短短一個月就累積成如今的規模，而地方卻束手無策。當地民眾表示，其實今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入鄰近河川，恐引發嚴重環境災難。 目前法院已下令，禁止民眾進入六個月，環境署也介入調查，找出幕後黑手。英國近日一份報告指出，有組織的犯罪集團，每年在鄉間地區，非法傾倒數百萬公噸的垃圾。Yahoo奇摩（國際通） ・ 8 小時前
【本日焦點】中國警告恐淪戰場 日方籲元首對話／臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」／彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.中國警告恐淪戰場 日方籲元首對話 2.臭氣沖天 高雄月世界山坡變「垃圾山」3.彰化芬普尼蛋外流台中 35業者名單公布 4.台女北海道機場遭安檢性騷 判決出爐 5.賴清德再喊話韓國瑜：不該為侵略者找藉口Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 8 小時前
獨家》少子化衝擊！枋山鄉托老師全被換 家長氣炸 鄉長：不會窮教育
屏東枋山鄉立托兒所因少子化重創，招生崩盤，原有加祿、嘉和、枋山、楓港4個鄉托分班，本學期僅剩枋山13童、嘉和2童，卻編制有7名約聘教保員。鄉公所近期依考評裁減3人，卻全數落在枋山分班，家長怒轟「熟識孩子的老師全被換掉」，質疑公所公平性，憂幼兒適應出問題。鄉長羅金良則回應，少子化偏鄉最慘，4分班剩2處自由時報 ・ 4 小時前
歐洲釔價今年來暴漲逾40倍，中國出口受限掀航太與晶片鏈新風險
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，在中美圍繞關鍵礦產與關稅博弈僵持之際，全球釔(Yttrium)供應正急速吃緊，業界警告「新一輪稀土危機」正在釀成，航太、能源與半導體產線面臨成本飆升與潛在斷鏈風險。目前釔主要用於高溫防護塗層與特殊合金，是先進噴射引擎、燃氣渦輪以及部分晶片製程中不可或缺的材料。中國長年是全球最主要供應國，今年4月起對釔及其他多種稀土實施出口管制，出口商須申請許可證，且獲批數量有限、出貨延誤情況普遍，導致境外庫存明顯下滑。有交易員坦言，庫存自年初約200噸急降至個位數水準，甚至已有業者「完全斷貨」。價格端的緊繃已率先反映；歐洲市場釔氧化物報價年初以來暴漲逾40倍，最新每公斤約270美元；反觀，中國境內價格約每公斤7美元，漲幅僅逾一成且近期略有回落，顯示出口環節被「卡脖子」，境外買家為確保供應被迫用天價搶貨。航太業界指出，釔是全球最先進噴射引擎的關鍵材料之一，若價格持續飆升且交期不穩，將推高整體製造成本並壓縮利潤。半導體產業同樣拉響警報。釔被廣泛用作設備內部防護塗層與絕緣材料，業內人士形容短缺嚴重程度「9分滿分中的9分」，雖不至於立刻導致大規模停線，但預期將延長設備交期、墊高導財訊快報 ・ 10 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 11 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
安成新藥2期臨床試驗未達標 股價重挫逾6成觸熔斷
（中央社記者曾仁凱台北17日電）興櫃生技公司安成16日夜間召開重大訊息記者會，宣布旗下開發中的產後憂鬱症口服新藥NORA520，美國2期臨床試驗未達標，造成今天開盤約10分鐘，股價暴跌超過6成，觸動熔斷機制暫停交易。中央社 ・ 12 小時前
鴻勁公開申購起跑 抽中1張估可賺逾74萬元
（中央社記者張建中新竹17日電）興櫃股王鴻勁今天起辦理公開申購，承銷數量3299張，承銷價暫定每股1495元，預計11月21日抽籤，以今天興櫃成交均價2236.56元計，抽中1張有機會獲利逾新台幣74萬元。中央社 ・ 6 小時前
快訊／新竹城市馬「貨車闖賽道」！1.3萬跑者「人肉圍車」市府道歉了
新竹市府昨（17日）舉辦有國際認證的「新竹城市馬拉松」賽事，但卻有貨車搞不清楚狀況，拒絕交管指揮亂入賽道，引起跑友不滿發聲。對此，教育處再次嚴正發生，強調，賽事安全始終是第一優先，任何可能危及跑者安全的情況都不應、絕不可再度發生。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前