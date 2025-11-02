明天天氣溼涼 大台北山區、宜蘭續防大雨 下半周各地漸晴朗
中央氣象署今天表示，明天（3日）仍受東北季風影響，水氣較多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭須留意局部大雨；氣溫方面，北部及東北部整天約攝氏19至24度，其他地區低溫則約21至23度。未來一周天氣先潮溼後穩定，後半周各地有機會見到陽光。另目前預估關島附近有熱帶系統醞釀，下半周有機會增強為熱帶低壓，氣象署將持續觀察。
中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至5日持續受東北季風影響，其中明天及4日水氣較今天更多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區可能出現局部較大雨勢，中南部、花東地區有局部短暫雨，各山區午後也須留意短暫陣雨。
張承傳表示，預計5日水氣減少，降雨以北部、宜花地區短暫雨為主；6日東北季風減弱，降雨區域再縮小，桃園以北、花東地區仍有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴的天氣型態。
張承傳根據氣象資料指出，7日至9日天氣更穩定，各地天氣大致多雲到晴，有機會見到陽光，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區須留意零星短暫雨。
根據氣象署網站，今天清晨最低溫出現在桃園市楊梅區、新北市貢寮區，皆為攝氏17.9度，台北、基隆、宜花地區也都有局部18度左右低溫。
氣溫方面，張承傳說，5日之前受東北季風影響，北部及東北部整天約19至24度，局部地區會再低一些，其他各地低溫約21至23度，高溫約27至31度；6日東北季風減弱，北部高溫回升至27到29度，低溫約22、23度，中南部高溫約30至32度。
張承傳提到，颱風海鷗昨天生成，但對台灣沒有影響；目前需要關注的是關島附近還有另一個熱帶擾動，預估後半周有機會增強，但各國預測發展強度仍有分歧，也未有一致性的路徑，氣象署會持續觀察。
責任主編：于維寧
