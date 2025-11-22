明天天氣白天回暖 下周一入夜北部轉溼涼、下周二中部以北低溫探14℃
中央氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴，北部高溫可達攝氏27度，中南部更上看30度。下周一（24日）晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計下周二（25日）晚間至周三（26日）清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。
氣象署預報員張竣堯今天告訴中央社記者，明天東北季風減弱、水氣減少，各地轉為多雲到晴，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區則有零星短暫雨。
張竣堯表示，24日水氣稍微增加，白天基隆北海岸、東北部、大台北地區有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴；24日晚間起，東北季風增強，雨區稍微擴大到北部地區，轉為局部短暫雨。
25到28日受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區迎風面有些降雨，其他地區為多雲到晴；29日東北季風減弱、水氣減少，各地晴到多雲，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。
氣溫部分，張竣堯表示，明天清晨各地低溫攝氏約16到20度，但不排除受輻射冷卻作用影響，局部近山區、空曠地區可能會低1、2度；明天白天氣溫將明顯回升，北部、宜花約25到27度，中南部、台東28到30度。
張竣堯指出，24日晚間起氣溫將逐漸下降，北部、東北部地區在東北季風影響下，25至28日整天高溫可能落在18到22度，中南部地區雖略降1、2度，但高溫仍有25到28度。24日晚間起，各地低溫約18到20度；25日晚間到26日清晨，「普遍感覺會比較偏涼、偏冷一點」，中部以北、東北部地區低溫約14到16度，南部、花東地區約16到18度，後續低溫約在16到18度，將持續到28日晚間；29日東北季風減弱，屆時溫度將回升。
至於下周是否可能有颱風生成？張竣堯說，觀察菲律賓東方海面，有熱帶擾動發展訊號，預測未來往西移動，朝菲律賓的偏南部通過，對台灣而言，基本上是沒什麼影響。
