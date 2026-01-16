明天天氣白天溫暖舒適 基隆北海岸、東半部防局部降雨

明天是大學學測，中央氣象署表示，明天迎風面基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨增多；氣溫方面，白天舒適溫暖，北部高溫約攝氏22度，中南部可能達到27至28度。19日晚間起冷空氣南下，各地明顯降溫，預估中部以北低溫約13度，最冷時機點落在22日清晨，北部低溫下探11度。

（圖取自中央氣象署網站）

115學年度學科能力測驗將於明天登場，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天迎風面基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部降雨；19日起受東北季風影響，迎風面雨勢明顯，19日晚間、20日清晨冷空氣南下帶來水氣，可能出現較大雨勢，中南部則是多雲到晴的天氣型態；22日起水氣通過，各地雲量增加。

廣告 廣告

溫度方面，劉沛滕指出，今、明白天相對舒適及溫暖，北部高溫約22度左右，且明天雲量減少，中南部高溫可能達到27到28度。19日晚間、20日清晨冷空氣南下，各地降溫，目前預估強度為大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，中部以北低溫約13度上下，部分地區可能更低，22日清晨最冷，北部低溫僅11度左右。

劉沛滕提醒，明天清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，民眾外出應多加留意。

另外，劉沛滕說，颱風洛鞍目前還在菲律賓東側東南海面上，移動速度較慢，預計19日及20日持續往北移動後會遇到冷空氣減弱，對台灣無影響。