明天天氣白天降雨空檔、午後防雷陣雨 下周三起天氣漸回穩

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中央氣象署表示，明天（13日）算是下雨空檔，鋒面將來到北部海面，中午前各地大致多雲，午後中部以北、東部及山區有雷陣雨，其中山區防大雨。周日、下周一（14、15日）鋒面與西南風影響，天氣不穩定，中南部留意大雨或豪雨，下周二（16日）水氣仍多，下周三（17日）後天氣趨穩。

（圖取自中央氣象署網站）

（另開新視窗）

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天算是下雨空檔，鋒面將來到北部海面，中午前各地大致多雲，午後中部以北、東北部、東部地區、山區可能有短暫雷陣雨，山區慎防局部大雨；他提到，入夜後隨著西南風增強，南部地區將逐漸轉成有零星短暫陣雨或雷雨。

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14日西南風帶來水氣增加，而鋒面在14日、15日位於台灣北部海面、距離台灣相對較近，因此西半部地區明顯降雨，特別是在中南部地區，可能會有局部大雨或短延時豪雨。14日、15日東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而午後北部及東半部山區也可能有局部大雨。

6月16日至18日鋒面逐漸北抬、遠離，16日水氣較多，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，17日、18日水氣會將進一步減少，僅嘉義以南地區可能有雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

6月19日之後，太平洋高壓再進一步西伸，看起來天氣將較穩定，各地以多雲到晴為主，午後中部以北、東北部地區與各地山區可能有局部短暫雷陣雨。

在溫度部分，賴欣國說，明天高溫約攝氏29到31度，14日至16日因降雨且雲量較多，高溫約介於26至28度間，17日後各地高溫普遍將來到30度以上，而18日、19日高溫將上看32度、33度。

至於六月中下旬是否可能有颱風發展？賴欣國表示，目前部分模式預測，後半段在菲律賓到關島海面間有熱帶擾動發展機會，但因距離台灣較遠，變動仍大，其路徑還須觀察，屆時太平洋高壓強度才能進一步判斷。

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