明天天氣穩定白天高溫可達20℃以上 周三東北季風影響北東有雨

中央氣象署表示，明天天氣穩定，各地多雲到晴，白天氣溫持續回升，高溫可望達攝氏20至25度，中南部須留意日夜溫差。氣象署預估11日、12日受東北季風影響，水氣增加，北部、東部有短暫雨；13日至15日（小年夜）天氣再回穩，感受上溫暖舒適。不過，16日（除夕）又有另一波鋒面及東北季風南下，並持續影響至19日（初三），預估年假前半段北部偏溼涼。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚至明晨各地平地低溫約13至16度，局部地區再低1、2度，金馬地區可能降至10度以下；明天白天氣溫持續回升，各地高溫約20至25度，南部地區可能再高一些，中南部須留意日夜溫差大。

曾昭誠表示，11日白天受東北季風影響，北部、宜蘭高溫略降，其他地區變化不大，低溫約15至18度；12日東北季風就會減弱，13日至15日（小年夜）氣溫將逐日回升，低溫落在16至19度、高溫20至27度。

曾昭誠根據氣象資料指出，預估16日（除夕）會有下一波鋒面及東北季風南下，東北季風將持續影響至19日（初三），年假期間北部前半段偏溼涼，南部地區水氣相對少，不過這波東北季風仍有調整空間，氣象署將持續觀察各地降溫情況。

降雨方面，曾昭誠表示，明天天氣與今天類似，各地天氣多雲到晴，宜花地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨；11日至12日清晨鋒面通過及東北季風影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島會出現局部短暫雨，大台北地區及北部山區也須留意零星短暫雨。

曾昭誠指出，12日白天東北季風就會減弱，各地降雨趨緩；13日至15日（小年夜）各地大致為晴到多雲的天氣型態，僅東部地區及恆春半島有零星短暫雨；16日（除夕）又有另一波鋒面及東北季風影響，桃園以北、宜花地區留意局部短暫雨，台東地區及北部山區也有零星短暫雨，其他地區則多雲到晴。

曾昭誠提醒，13日晚間至14日清晨北部地區、15日中部以北地區及馬祖易有低雲或霧，影響能見度，民眾應多加留意。