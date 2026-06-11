明天天氣西半部防雷陣雨、晚起趨緩 周日鋒面再臨 端午連假估天氣穩定

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中央氣象署今天表示，明天（11日）西半部易有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫雨，預估明晚起雨勢趨緩。未來一周雨勢先增後減，周日、下周一（14、15日）鋒面影響及西南風偏強，降雨最明顯，中南部地區防局部大雨或豪雨；下周二（16日）降雨漸減、氣溫回升，預估端午連假天氣相對穩定。

（圖取自中央氣象署網站）

（另開新視窗）

今天各地降雨，據氣象署網站，今天截至下午5時，累積雨量以高雄市甲仙區105毫米最多，其次是台南市南化區、嘉義縣大埔鄉同為100毫米。

廣告 廣告

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天持續受鋒面影響，西半部易有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨，其他地區有局部短暫雨；預估明晚起雨勢趨緩。

13日鋒面北移至台灣北部海面，白天各地轉為多雲，13日午後中部以北、宜花地區有短暫雷陣雨，各山區可能有局部大雨；13日晚間起西南風增強，中南部雨勢再增。

14、15日鋒面影響及西南風偏強，是未來一周降雨最明顯的兩天，各地都有短暫陣雨或雷雨，特別是中南部有局部大雨或豪雨，北部、東半部留意午後局部大雨。16日西南風減弱、水氣逐漸減少，氣溫逐日回升；17、18日嘉義以南、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部有機會見到陽光。

氣溫方面，黃恩鴻表示，明天北台灣偏涼，高溫約攝氏24度，其他地區約27至29度；13日至16日高溫約27至30度；17日起再回升達30至32度；目前預測端午連假（19日至21日）天氣相對穩定偏熱，天氣型態以午後雷陣雨為主。

黃恩鴻提醒，14日因西南風偏強，未降雨前東南部地區可能有焚風發生。

Yahoo 2026投資行為大調查，填問卷就拿20點奇摩值！👉馬上填寫