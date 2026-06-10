明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，鋒面今天南移，然而明天、周五（12日）又逐漸往北移至台灣，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生。
鄭傑仁說，觀察13日（周六）是鋒面中斷的空檔，台灣受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區有零星短暫陣雨；午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生。
周日、下周一（14、15日）鋒面位於台灣北部海面及西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，局部大雨或短延時豪雨發生；北部地區為局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東半部也可能有局部大雨發生。
下周二（16日）起鋒面遠離，受西南風影響，北部、東半部天氣明顯回穩，以午後雷陣雨為主，中南部地區為不定時局部短暫陣雨或雷雨；預測16日之後的天氣變化不大。
氣溫方面，鄭傑仁提到，明天、周五（12日）北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。周六（13日）起氣溫進一步回升，各地高溫約29至32度，感受悶熱，其中周日（14日）在台東地區可能有焚風發生，要留意局部36度以上高溫。
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