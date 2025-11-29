明天天氣雲量多宜花東防短暫雨 下周東北季風增強降溫有感

中央氣象署表示，明天水氣逐漸增多，各地白天雲量多、雨量也增加，基隆北海岸、宜花東及恆春半島須留意局部短暫雨，西半部地區也會出現零星短暫雨；明天氣溫與今天類似，清晨低溫約攝氏18至20度，高溫約25至26度。氣象署指出，12月2日晚間起東北季風將再度增強，3日起明顯降溫，提醒民眾留意氣溫變化。

（圖取自中央氣象署網站）

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者。相較於今天各地晴朗好天氣，明天至12月1日水氣逐漸增多，各地雨量增加，基隆北海岸、宜花東及恆春半島可能出現局部短暫雨、西半部地區也有零星短暫雨。

根據氣象署天氣預報概況，12月1日晚間至12月2日白天，桃園以北、東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區也須留意零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴的天氣型態。

12月3日、12月4日受東北季風影響，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其他地區天氣多雲到晴；12月5日及12月6日，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，鄭傑仁指出，由於東北季風偏弱，氣溫無明顯變化，明、後兩天清晨低溫約18至20度，高溫25至26度。

不過，鄭傑仁表示，12月2日晚間起東北季風增強，天氣明顯轉變，12月3日、12月4日氣溫明顯下降，北部、中部凌晨低溫約15至17度、南部18至19度，相較於明後兩天約降低3至4度；高溫部分，北部地區可能不到20度。

氣象署提醒，12月5日、12月6日東北季風將逐漸減弱，白天各地氣溫漸回升，但早晚仍較涼，民眾須留意日夜溫差。