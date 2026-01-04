明天天氣15縣市防10℃以下低溫 周二起更冷挑戰寒流等級
中央氣象署今天（4日）表示，明天清晨輻射冷卻影響，新北至高雄、宜花、金門等地區留意局部攝氏10度以下低溫；6日（周二）起下一波強烈大陸冷氣團南下，逐日由濕冷轉乾冷，低溫有機會觸及寒流門檻。預估12日至14日可能會有另一波冷空氣接續。
氣象署下午發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，明晨至上午局部地區防10度以下氣溫（黃色燈號）發生。低溫黃燈區域為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。
氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天清晨主要是輻射冷卻影響，白天起強烈大陸冷氣團南下，水氣逐日減少、由濕轉乾。明天北部、東半部有局部短暫雨；6日為桃園以北局部短暫雨轉多雲，宜花地區為零星短暫雨；7日起至11日大致上都是晴冷的天氣。
溫度方面，曾昭誠表示，明天低溫特報以新北至高雄、宜花、金門空曠地區為主，清晨都會區低溫約13至16度，白天高溫約22至25度。強烈大陸冷氣團白天南下，北部率先反應、愈晚愈冷，入夜後各地都會感受到明顯降溫。
曾昭誠進一步說明，預估6日白天北部高溫僅13至16度、中南部約20度；7、8日因冷氣團及輻射冷卻雙重影響，各地低溫約10度左右，空曠地區會再低2、3度，北部高溫約16至18度、中南部約17至20度。9日白天冷氣團減弱，氣溫略回升，10、11日白天北部約20度，中南部22至24度；但夜晚清晨輻射冷卻影響下仍然偏冷、低溫在10度左右，日夜溫差可能逾10度以上。
曾昭誠解釋，目前觀察7日這波冷空氣的強度為強烈大陸冷氣團等級，然而因為偏乾冷，若輻射冷卻影響較強，不排除溫度上會達寒流標準。（台北測站達10度以下）。預估12日至14日可能會有另一波冷空氣接續，但強度需要再觀察。
曾昭誠提醒，明天清晨嘉義以南地區有局部霧，影響能見度；明天下半天東北風增強，台南以北、基隆北海岸、台東、馬祖、澎湖等局部空曠地區注意8級強陣風；由於水氣少，本週山區較難有機會降雪。
