明天天氣17縣市低溫探10℃以下 周六晚再一波冷氣團接力
受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署發布低溫特報表示，今明兩天各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。預估周六（10日）前夜晚清晨氣溫偏低，周六晚間至下周一（12日）清晨有另一波冷氣團接力，下周一白天起逐漸回溫，下周二至周五（13至16日）暫時會有一段空檔沒有新的冷空氣遞補，各地有機會見到陽光。
氣象署低溫特報︰
【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
【黃色燈號（寒冷）】基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天（8日）起至10日的夜晚清晨氣溫持續偏低，西半部普遍為10至13度、花東約14至16度，各空曠地區因輻射冷卻影響，可能出現10度以下低溫。
他指出，冷氣團預估9、10日略為減弱，但僅白天高溫稍回升。明天白天北部高溫約15度，9、10日約18至20度；中南部明天高溫約18至20度，9、10日約20至22度。
賴欣國提到，10日晚間至12日清晨有另一波大陸冷氣團南下、影響，各地夜晚清晨低溫約13至15度；高溫部分主要在北部略為下降至16到18度，中南部氣溫變化不大。特別提醒這兩波冷氣團都偏乾冷，西半部日夜溫差大，要留意保暖。
降雨方面，賴欣國表示，明天基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨；9、10日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
他說，10日晚間起另一波大陸冷氣團南下，水氣略增，10至12日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。12日白天冷氣團減弱，各地又轉為多雲到晴的天氣。
賴欣國指出，目前觀察12日白天起冷氣團減弱後，13至16日暫時會有一段空檔沒有新的冷空氣遞補，且水氣偏少，各地有機會見到陽光；然而夜晚清晨仍有輻射冷卻影響、感受偏冷，西半部日夜溫差大。
責任主編：于維寧
