明天天氣20縣市亮低溫燈號 新北桃竹防局部6℃以下 高山有望飄雪

中央氣象署今天下午更新低溫特報，輻射冷卻影響，明天20縣市亮低溫燈號，其中新北、桃園及新竹縣防局部攝氏6度以下低溫；若溫度及水氣能配合，明天中南部2500公尺以上高山、12日晚至13日3000公尺以上高山可能有機會飄雪。明天下半天至12日晨大陸冷氣團影響，再加上輻射冷卻，中南部低溫可能較北台灣更冷。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署下午更新低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明天上午局部地區防6度以下氣溫（橙色燈號）。

低溫橙色燈號地區為新北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號為基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，留意10度以下氣溫。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天西半部晴朗，輻射冷卻影響強，清晨偏冷，特別提醒中南部低溫可能較今天更冷；白天各地氣溫回升明顯，要留意日夜溫差。明天中部以北、宜蘭普遍平地低溫約9至11度，南部、花東約12至14度，白天各地高溫可回升至約20度。

黃恩鴻提到，10日下半天至12日清晨又一波大陸冷氣團影響，11、12日的夜晚清晨北部、宜花低溫約13、14度，中南部因輻射冷卻影響，低溫反較北台灣低，約11至13度；高溫部分，北部、宜花約17、18度，其他地區約20至24度。目前觀察12日至15日暫時沒有冷氣團影響，各地平地低溫約12至14度，高溫約20至24度。

黃恩鴻說，今天清晨達入冬首波寒流標準（台北氣象站低溫降至10度以下），不排除明天仍有機會達標；若溫度及水氣能配合，明天中南部2500公尺以上高山、12日晚至13日3000公尺以上高山可能有機會飄雪。

降雨方面，黃恩鴻指出，明天至12日清晨基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其中明天在中南部山區也易有零星短暫雨；12日白天起至15日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其中12日晚間至13日，中部以北山區受到中高層水氣移入影響，轉有零星短暫雨。

黃恩鴻提醒，12日基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海留意長浪。