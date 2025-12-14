明天天氣6縣市清晨防10℃低溫 白天各地氣溫回升有機會見陽光

中央氣象署今天發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晚至明天上午基隆、新北、桃園等6縣市慎防攝氏10度低溫；明天白天大陸冷氣團減弱，北部高溫可回升到20度、中南部約25度，有機會見到陽光。降雨方面，明天水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭及台東有零星短暫雨。

中央氣象署14日發布低溫特報，受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北等6縣市14日晚間至15日上午有攝氏10度以下氣溫發生機率。行人們穿著保暖衣物在台北市大同區過馬路。（中央社）

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，今晚至明晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣可能出現10度以下低溫。

廣告 廣告

曾昭誠說，這波大陸冷氣團影響至明天白天，但明天及16日偏乾，輻射冷卻影響明顯，各地夜晚、清晨氣溫仍偏低；白天有機會見到陽光，感受稍微回溫。

曾昭誠說，明天白天北部高溫可回升至20度、中南部約25度；16日清晨各地低溫約16至18度，局部地區會再低2至3度，白天高溫普遍可回升至25度左右。

他表示，17日、18日下一波東北季風增強，但冷空氣不強，各地低溫約17至20度，高溫約22、23度；19日、20日東北季風減弱，高溫可再回升2、3度；21日又一波東北季風增強，降溫幅度仍需觀察。

（圖取自中央氣象署網站）

降雨方面，曾昭誠指出，明天及16日水氣少，僅基隆北海岸、宜蘭、台東地區有零星短暫雨；17日、18日東北季風挾帶水氣，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北及台東地區也會出現零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴天氣。

曾昭誠提到，19日、20日東北季風減弱，但水氣增加，降雨範圍擴大至中南部地區，會出現零星短暫雨；21日東北季風增強、水氣減少，以桃園以北、東半部地區有局部短暫雨為主。

曾昭誠提醒，今晚及明天桃園以南至台東、屏東留意8級強陣風；明天清晨基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島注意長浪發生。