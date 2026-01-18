明天學測考場都不開冷氣 違規最常見是這項

▲大學學測配圖（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 學測第二天考試結束，大考中心表示，根據預報資訊，明天所有試場均不開放冷氣。另，截至目前考場三大違規事項分別為沒有攜帶有效間、手機沒有完全關機、考試結束鈴響沒有停止作答。大考中心主任張新仁呼籲，考生注意保暖，並且記得攜帶有效證件。

依據交通部中央氣象署今（18）日對1月19日（一）的天氣預報資訊，各考（分＿區所在鄉鎮市區，明日考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均 不開放冷氣。

大考中心提醒，各地天氣不同，請考生多留意天氣狀況及適時調整衣物，或攜帶雨具備用。若考生穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型 暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

此外，根據統計今日英文、國綜兩科，違規最多的是沒有攜帶有效證件正本並且沒有在規定時間內送達（82件）、第二名為行動電話沒有完全關機（27件）、第三名為考試結束鈴響沒有停止作答（21件）、第四名為攜帶入場物品發出聲響（16件）。合計今日兩科共162件。

