明天小寒！4生肖忌穿1色防衰 備四果「謝平安」催旺馬年

明日是小寒，民眾可備四果赴廟宇謝平安，催旺馬年運勢。示意圖，廖瑞祥攝



明（1/5）日是24節氣中的「小寒」，也是蛇年倒數第二個節氣。民俗專家廖大乙受訪分享小寒「祈福旺運」方法，更提醒蛇年犯太歲的4個生肖民眾於小寒當日的忌諱。

據《TVBS》報導，廖大乙表示，小寒是蛇年歲末象徵，氣溫還未降到最低，但也告訴人們寒冬正式來臨，更是宣告農曆新年即將到來。

廖大乙解釋，許多廟宇會在歲末時進行「謝平安」儀式，民眾不妨準備象徵「招來旺果」的香蕉、李子、梨子、鳳梨到廟宇祈福，催旺帶動來年運勢。

廖大乙也提醒，蛇年犯太歲的生肖蛇、朱、虎、猴再加油撐一下，迎接農曆年後的鴻圖大展，而「小寒」當天切記不要穿黑色衣物，避免厄運或觸霉頭，可改穿鮮豔或土黃色衣服改運，換鮮亮氣息。。

