明天就要開賣! 新店豪宅樣品屋陷火海 濃煙猛竄

社會中心／洪巧璇、黃柏榕 新北報導

新北市新店區一處總銷售金額125億元的豪宅建案，原本預計明天（31）就要開案，不料，今天（30）中午，樣品屋接待中心突然發生大火。消防獲報後，出動34車、74人前往救援，所幸無人傷亡，至於詳細起火原因，火調科還得調查釐清。

熊熊烈火不斷從二樓屋內竄出，濃煙直逼天際，過沒多久，橘紅色烈焰燒到一樓，整棟房屋徹底陷入火海。火勢燒得猛烈，一發不可收拾，房子內所有家具物品，通通付之一炬，消防隊獲報後，立刻出動34車74人，前往搶救。事發在30號早上11點多，新北市新店區央北二路，一棟建案樣品屋起火燃燒，傳出爆炸聲響，碰巧失火的時間點，就在預售屋開賣前一天。民視記者洪巧璇：「失火的樣品屋附近生活機能好，對面又是公園 高樓豪宅林立，是不少建商的兵家必爭之地，只是沒有想到新建案，明天(31)就要開賣，今天(30)卻發生大火。」

廣告 廣告

新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海

新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）

附近民眾：「看過去已經兩三部灑水車，在這邊撲水救火，救了好久喔，救了快1個多鐘頭。」附近民眾：「預售屋明天就要開賣，結果今天就燒，不知道什麼原因，這樣品屋蓋了大概幾個月有。」根據了解，預售屋每坪售價95萬到104萬之間，可以說是豪宅規格，而且還是建設公司，首度在新店區，打造的指標性建案，而這回樣品屋火勢猛烈的原因之一，恐怕是和木造房屋有關。新北市消防局第四救災救護大隊文山中隊長林志緯：「總共燃燒面積大概是一層樓，一樓300平方公尺，二樓200平方公尺，那本案都沒有人員傷亡，因為它是樣品屋，不是一般的住宅的鋼筋混凝土，所以它有用大量的裝潢跟木造，那所以造成它燃燒會比較快速一點。」

新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海

新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海（圖／民視新聞）

所幸無人傷亡，但突如其來的惡火燒毀樣品屋，恐怕也讓豪宅的售價，多了變數。





原文出處：新店豪宅建案開賣前一天 樣品屋陷入火海

更多民視新聞報導

虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職

政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」

15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了

