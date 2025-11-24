明天強烈降溫！氣溫驟降是心血管事件高峰期

根據氣象預報，明天全台將大幅降溫，日夜溫差可能超過10℃。醫師提醒，寒冷最容易引發血管收縮，是心肌梗塞、腦中風的高峰期，特別是有三高、膽固醇偏高的人，更要提前做好血管保養。專家強調：「想避免血管在低溫中出狀況，從控管膽固醇做起最重要。」

動脈血管硬化剛開始時會出現血管重塑現象（remodeling），血管壁是先往外增厚，到一定程度才向內擠壓的，這時就造成狹心症；若是血管壁尚未增厚到往內擠壓的程度就破裂，會產生血栓，引發心肌梗塞。

廣告 廣告

血管就像是「公路」，心肌梗塞則像「土石流」，洪惠風形容：「今天公路好不好，和明天是否土石流無關。通血管、裝上支架，就如同修理公路一般，當土石流來襲，公路說坍方就坍方，裝支架不代表可高枕無憂，依舊有心肌梗塞的風險！」也說明了心肌梗塞和動脈硬化的血管壁厚度有關，但和血管內徑是否狹窄不一定相關。

必知膽固醇高的危險因子

膽固醇的高低與遺傳及生活型態有極大關聯。平均7成膽固醇偏高的人，有家族遺傳史，其餘3成則是日常飲食與生活習慣造成的。絕大多數的膽固醇偏高的人都有微胖或肥胖的體態，但一些家族性膽固醇偏高的病人，不論胖瘦都有可能發生。

膽固醇偏高時，若有以下危險因子，將增加罹患心血管疾病的機率：

1.高血壓、糖尿病。

2.男性滿45歲以上；女性滿55歲以上或停經者。

3.有早發性冠心病家族史（男性滿55歲以下；女性滿65歲以下）。

4.好膽固醇低於40 mg／dl。

5.吸菸。

容易膽固醇過高的高危險群，包括高齡者、有家族遺傳病史的人、不愛運動的人、外食族、體重過重或生活習慣不佳（尤其是睡眠不好、壓力大）的人。特別是停經後的更年期婦女，由於失去雌性激素的保護力，膽固醇無法如過去般壓抑在較低的數值，心血管疾病的發生率相對提升許多。

根據國民健康署2007年台灣民眾不同性別及年齡層之高血脂盛行率顯示，女性屆齡50∼59歲之間，高血脂盛行率從11.4％，一下子就跳到27.2％，將近3成，此後一直維持到79歲不墜；同年齡層的男性，也有逾3成的盛行率，不過，男性更早自30∼39歲時，高血脂盛行率就從8.8％躍升達25.4％。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

.心臟比你更怕冷！ 你不可不知道的4個保暖重點

.陽光露臉別被騙了！ 慎防溫差傷心 8個好習慣讓心臟更強壯