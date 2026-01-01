〈明天會更好〉齊聲唱響新北元旦升旗號召團結〈再出發〉

元旦升旗新北合唱〈明天會更好〉、〈再出發〉迎新年。（記者蘇春瑛攝）

新北市政府今（一）日在板橋四三五藝文特區馬卡龍草原舉辦元旦升旗典禮，由新北市少年合唱團領唱國歌，並與市長侯友宜、市府團隊及現場超過八千位市民齊聲合唱〈明天會更好〉及〈再出發〉，在歌聲中迎接嶄新一年，為城市注入希望與祝福。

侯友宜回顧去（一一四）年，社會充滿挑戰與動盪，他強調人民最需要的不是對立與內耗，二○二六新的一年起點，盼中央與地方，朝野所有領導人少一份政治算計，多為人民著想。他也提到，今年是自己最後一年，感謝市民給予機會，期盼未來面對困難永遠不要失去信心，大家團結讓明天會更好、再出發。

新年新希望上，侯友宜的下一步規劃？他提到，其實最重要是把握現在，看到新北的市政建設，不管是在軌道建設、三鶯線甚至淡江大橋，以及在社會福利不斷加碼，帶給人民幸福，這是我最期盼，願新北市民一年比一年好。他指出，新北近年公托已達一百二十八家、日照超過一百處，軌道建設與淡江大橋陸續完成。

民政局長林耀長表示，現場也由三軍儀隊退伍弟兄協會（退儀邦）精湛操槍表演展現磅礡氣勢，新北國王隊啦啦隊熱舞點燃氣氛，鯊魚寶寶在健身教練帶領下與民眾跳健康操。健走路線規劃新海濕地、新月廣場、武聖廟及慈祐宮四處集章點，並結合商圈優惠，民眾祈福領取平安符，同時有摸彩，獎品包括iPhone手機、Switch２，並有市集與表演輪番登場。