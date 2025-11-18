明天會見鄭麗文談什麼？黃國昌透露2方向：在野黨聯手撐起這個國家

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌明（18）日下午將會晤，黃國昌今日受訪時表示，明天跟鄭麗文的會談，民眾黨本於最大的誠意跟善意，希望針對有關於聯合政府的理念、未來在邁向聯合治理的道路上雙方對於公共政策基本上的看法、未來前進的方向，最重要的是，當執政黨在撕裂社會造成社會的對立跟衝突的時候，在野黨要一起聯手撐起這個國家，為台灣的未來點亮一盞燈。



黃國昌說，只要有共同的目標，雙方在公共政策的議題上或許有不一樣的地方，但相信可以找到共同努力的方向，就如同民眾黨立法院黨團在過去這1年多，跟國民黨立法院黨團的夥伴推動了非常多福國利民的法案，從去年的國會改革、財劃法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、還給勞工假期、軍人加薪、提高警消所得替代率、光電三法等，都是非常具體的展現。



黃國昌指出，其實大家只要仔細一想，就會發現他剛剛所提到的改革法案，有非常多是過去民進黨承諾台灣人民卻跳票的法案，以最近才通過的財劃法修正為例，行政院長卓榮泰忘了前行政院長蘇貞昌是怎麼說的嗎？蘇貞昌說他當地方首長的時候，半夜會驚醒，全身都是冷汗，因為米缸裡面沒有米；當初的台南市長賴清德，公開的說財劃法非修不可，賴清德當了行政院院長之後，也承諾要修財政收支劃分法，10幾年過去了，人民看到的只有掌握權力的民進黨，早就忘了當初的理想，早就背棄了過去的承諾。



黃國昌表示，當民進黨忘了理想、背棄承諾的時候，在野黨就要一肩扛起改革的重任，履行對人民的承諾，更重要的是，藉由地方財政的充實，讓地方政府在人民的食衣住行育樂各方面，能夠有足夠的資源來施政，讓人民過更好的日子。



至於國民黨副主席蕭旭岑說鄭麗文的兩岸路線是回歸一中憲法，黃國昌則說，民眾黨對於國家的定位非常的清楚，中華民國主權屬於全體2300萬的台灣人民，捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，是民眾黨堅持的原則，也是不可能退讓的，兩岸彼此之間意見的不一致跟分歧，需要用最高的智慧、最高的誠意，本於善意相互的多溝通，才能夠有效的來降低兩岸彼此之間擦槍走火的風險。







