明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆春半島降雨明顯，明（28日）起到週六清晨冷空氣最強，中部以北與東北部低溫恐下探14度。週末雖短暫回暖，下週一又有新一波季風接力報到，北部與東半部再度轉濕冷。

今（27日）北台灣、屏東與恆春半島降雨明顯，明（28日）起到週六清晨冷空氣最強，中部以北與東北部低溫恐下探14度。（示意圖/photoAC​​​​​​）

中央氣象署預報員朱美霖表示，天琴颱風目前位於鵝鑾鼻西南方約1200公里的南海海面，預估將在週日前於海上滯留，之後朝中南半島前進。雖然距離台灣遠，但外圍中高層雲系一路北移，使得全台本週水氣偏多。今天降雨呈現「越往南越明顯」的趨勢，蘭嶼、綠島與恆春半島雨勢最強，蘭嶼達大雨等級；中部以北雲量多、偶有零星飄雨。

廣告 廣告

隨北方高壓南下，今明兩天是「東北季風+颱風水氣」雙重影響。明天起雲系減少、乾冷空氣南下，清晨氣溫再比今天低1至2度。最冷時段落在週四清晨至週六清晨，中部以北與東北部低溫僅14～16度，其餘地區約16～18度，北台灣白天高溫僅20～23度。週六白天至週日，季風減弱、風向轉東風，全台氣溫回升到25～28度，但日夜溫差會變大。

不過好天氣時間不長，週日晚間起水氣北上，基隆北海岸、東北部與東南部降雨再增多。下週一至週三受新一波東北季風影響，迎風面與東半部再轉有雨，北台灣白天高溫回落至23度上下。氣象署也提醒，週三起仍有另一波較強東北季風可能接力影響，一週內將持續上演冷暖交替劇情。

更多FTNN新聞網報導

入秋「最強冷空氣」來了！各地氣溫逐漸下降 吳德榮提醒：外出須添衣物

變天了！最強東北季風襲台 今晚急凍北台「跌到19度」

入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」

