明天濕冷清晨探13度 週末「鋒面＋冷氣團夾擊」北部變天再降溫

今天（1日）大陸冷氣團影響及華南雲系東移，北部及宜蘭地區整天有短暫降雨。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（1日）大陸冷氣團影響及華南雲系東移，北部及宜蘭地區整天有短暫降雨，中部地區下半天之後降雨也越來越明顯，南部及花東地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及南投、臺中以北山區有局部較大雨勢。氣象署表示，明後天清晨大陸冷氣團持續影響，北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷。

氣象署指出，週一、週二（2日、3日）清晨冷氣團持續影響，西半部及宜花低約13～15度，臺東及澎湖17～18度，金門11～12度，馬祖9～10度；天氣方面，清晨水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨，北部、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨。

氣象署說明，週二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，水氣亦減少，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週三至週五（4日、5日）白天各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。

不過，週五晚間鋒面接近，北部、宜花地區轉為有零星短暫雨；週六（6日）鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，西半部、宜蘭及澎湖低溫13～16度，花東17～18度，金門11度，馬祖10度。天氣部分，迎風面基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區普遍有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨。

