明天立冬！麻油雞、薑母鴨太燥熱 中醫揭「白蘿蔔是養生首選」

明天（11月7日）立冬，象徵冬季正式來臨，許多人會開始進補以增強體力。中醫師賴俊宏指出，民眾冬季常吃麻油雞、薑母鴨等熱性食物，容易導致體內過度燥熱，反而建議可多食用白蘿蔔，其涼性特質能清熱解毒，維持身體平衡，若與薑一同烹煮更能抵禦寒邪入侵。

許多人秋冬進補時，會選擇食用麻油雞，但可能有過於燥熱的問題。（圖／Photo AC）

賴俊宏表示，剛進入冬季時，氣候不穩定、忽冷忽熱，當身體抵抗力下降，寒邪便會趁虛而入引發疾病。尤其陽虛體質者更易染上風寒，導致氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等「冬病」，這些多為呼吸道疾病。

氣溫驟降會刺激呼吸道，造成血管和支氣管收縮，許多人冬季常有咳嗽問題。賴俊宏解釋，引發咳嗽的病因機制多樣，多因氣候劇變導致人體無法及時適應，六淫之邪從口鼻侵入或透過皮膚進入體內。內傷咳嗽則多為舊疾反覆發作，需由醫師找出病因對症治療。

入冬後，溫差變化也容易誘發氣喘。賴俊宏說明，輕症患者可能出現鼻癢、噴嚏、咳嗽、胸悶等症狀；重症則可能有黏稠痰液、氣管阻塞、呼吸困難、冒冷汗、無法平躺、口唇青紫等情況。從中醫角度看，過敏性氣喘是因脾、肺、腎三臟腑虛弱，加上體內「痰飲內停，外感邪氣」所致。

從中醫觀點來看，白蘿蔔有「消食、順氣、醒酒、化痰、治喘、解毒、散瘀、利尿、止渴」等功效，咳嗽或氣喘患者尤其適合多食用。 （示意圖／Pixabay）

除了「冬病夏治」外，冬令進補也是中醫調養虛弱體質的方法。賴俊宏表示，國人喜愛麻油雞、羊肉爐、四物湯、八珍湯、十全大補湯等食補，以「補冬補嘴空」的方式恢復元氣。他建議，11月正值秋冬交替，氣喘患者若想避免冬季病症復發，可多食用當季新鮮蔬果，以及富含維生素A的肝臟、奶、蛋、魚油，強化呼吸道功能。

賴俊宏特別推薦冬季盛產的白蘿蔔，從中醫觀點來看，白色食物具滋陰潤肺效果，白蘿蔔有「消食、順氣、醒酒、化痰、治喘、解毒、散瘀、利尿、止渴」等功效，咳嗽或氣喘患者尤其適合多食用。此外，核桃、白果、百合、肉桂等補氣潤肺、止咳平喘的食材，也能有效預防氣喘和咳嗽。

賴俊宏推薦一道簡單的蘿蔔薑棗湯：取白蘿蔔5片、薑3片、紅棗3顆，加一碗水煮20分鐘後去渣留湯，再加入30克蜂蜜煮沸即可。大棗性味甘溫，具補中益氣、養血安神作用；生薑性味辛溫，有發散風寒、溫肺止咳功效。三種食材結合，能有效止咳化痰，適合寒冷天氣飲用。他提醒，胃食道逆流患者不宜與固體食物同時食用此湯。

