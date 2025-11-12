明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％

鳳凰颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，為宜蘭蘇澳帶來災情。廖瑞祥攝



鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。

中央氣象署表示，鳳凰颱風今天中午11時中心位置在鵝鑾鼻的西方約140公里處，以每小時18轉31公里速度，向東北東轉東北進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風；瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風。

氣象署指出，鳳凰颱風暴風圈已進入台灣南部陸地，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖等地造成威脅，儘管持續減弱，但外圍環流仍將帶來明顯降雨。

根據氣象署公布「未來120小時暴風侵襲機率」，超過50％的縣市分別為屏東縣100％、高雄市100％、台東縣99％、台南市96％、花蓮縣79％、嘉義市66％、嘉義縣61％。

氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。氣象署提供

