明天見鄭麗文 黃國昌：在野黨聯手為台灣未來點燈

民眾黨主席黃國昌今天表示，明天與國民黨主席鄭麗文會談，「民眾黨本於最大的誠意跟善意」，希望在野黨一起聯手撐起這個國家，為台灣的未來點亮一盞燈。(記者塗建榮攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌將於明日會面，黃國昌今(18)日受訪時透露，明天與鄭麗文會談，「民眾黨本於最大的誠意跟善意」，希望針對聯合政府的理念、雙方對於公共政策看法以及當執政黨在撕裂社會造成社會的對立跟衝突的時候，在野黨要一起聯手撐起這個國家，為台灣的未來點亮一盞燈。

黃國昌表示，如同藍白立院黨團過去一年推動了非常多福國利民的法案，從去年的國會改革、財劃法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、還給勞工假期到軍人加薪、提高警消所得替代率，以及上週的光電三法。

黃國昌說，他剛剛所提到的法案，有非常多是過去民進黨承諾台灣人民卻跳票的法案，就像最近三讀通過的「財劃法」，時任台南市長賴清德過去曾說「財劃法非修不可」，賴清德當了行政院院長之後，也承諾要修財政收支劃分法。

「當民進黨背棄理想、承諾時，在野黨就要一肩扛起改革重擔！」黃國昌強調，藉由地方財政的充實，讓地方政府在人民的食衣住行育樂各方面，能夠有足夠的資源來施政，讓人民過更好的日子。

此外，針對國民黨副主席蕭旭岑拋出，前總統馬英九、現任黨主席鄭麗文的兩岸路線都是回歸一中憲法、一國兩區。黃國昌回應，民眾黨對於國家的定位非常的清楚，中華民國主權屬於全體2300萬的台灣人民，捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，是不可能退讓的底線。

黃國昌重申，兩岸彼此之間意見的分歧，需要用最高的智慧、誠意，本於善意相互的多溝通，才能夠有效的來降低兩岸彼此之間擦槍走火的風險，相信政府好好施政，讓人民過好日子是大家的心願。

P-251106-88948-W-017民眾黨立委黃國昌6日在立法院舉行「不實造假還有臉告，洪奇昌仗誰的勢？」記者會。(記者叢昌瑾攝)

