明天變冷！冷空氣南襲「0度線逼近台灣」低溫探12度

中央氣象署表示，今日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨。

入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢，預計有局部大雨發生機率。

氣溫方面，今日各地早晚偏涼，夜晚清晨低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度。中南部日夜溫差達10度以上，隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

前氣象局長鄭明典在臉書分享衛星影像觀測方式，指出紅外線可反映地面溫度，藍綠色交界基本上就是攝氏0度的位置。他以朝鮮半島為例，透過動畫顯示入夜時分0度線快速往南推移，整個朝鮮半島全境很快進入零下溫度範圍。

若影像呈現土色與綠色分界線，則代表地面溫度可能低於負20度，屬於極度酷寒範圍。氣象粉專「氣象報馬仔」分析，從850hPa溫度分布可看到，0度等溫線南壓至台灣北部近海，顯示冷空氣強度不弱。

雖未增強為大陸冷氣團，但其南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，屬於偏強等級的冷高壓。根據最新預測，本週三、週四夜間及清晨將是此波冷空氣影響最顯著時段。

各地低溫預測北部約14至15度、中部約13至14度、南部約15至16度、東部約16至17度。特別是週三晚間到週四清晨，西半部、東北部低溫將降至14至16度，花東地區約18度。

氣象署同時發布陸上強風特報，今晨至週三晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風力6級以上，或陣風8級以上發生機率。

預報員林定宜表示，今天深夜到週三水氣較多，基隆北海岸、大台北地區、宜蘭有局部較大雨勢機率。週三中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週五白天起氣溫逐漸回升，週六東北季風減弱，氣溫回升更多，但早晚仍偏涼。民眾外出務必攜帶雨具及保暖衣物，注意溫差變化。

