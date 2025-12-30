明天跨年夜水氣多雲層低阻賞煙火視線 元旦迎冷氣團中部以北探6℃
中央氣象署今天表示，明天跨年夜至元旦水氣偏多，北部及東半部雲層低易有雨，可能阻擋欣賞跨年煙火視線；元旦至1月4日強烈大陸冷氣團南下，中部以北平地低溫下探攝氏6度。元旦晚間到2日清晨，若溫度及水氣能配合，北部及東北部1500公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山有降雪機會。
交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天東北季風影響，晚上偏涼，外出參加跨年活動要加添衣服，且因為水氣多，北部、東半部雲層降低，有可能會阻擋民眾欣賞跨年煙火的視線。
林定宜提醒，明天清晨南部地區有局部霧或低雲，影響能見度；元旦及2日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島，要留意有長浪發生的機率。
林定宜根據氣象報告指出，明年元旦強烈大陸冷氣團南下，水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。
林定宜表示，元旦及周五（2日）降雨範圍相似，感受偏濕冷；周六（3日）、周日（4日）轉乾冷，降雨範圍縮減，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；5日、6日以桃園以北、東半部有局部短暫雨為主。
溫度方面，林定宜指出，明天北部平地低溫約14度，近山區會再低一點；元旦至4日強烈大陸冷氣團影響，最冷的時間點預估是2日晚間至3日清晨，中部以北平地低溫下探至6到10度，彰化以南近山區約10到12度。
林定宜提到，5日、6日冷空氣稍減弱，但仍為大陸冷氣團等級，中部以北低溫約11至14度，特別提醒苗栗以南留意日夜溫差可能達10度以上。
