明天迎小寒！命理師揭「4大禁忌」 掃落葉恐害衰整年

記者鄭玉如／台北報導

今年1月5日迎小寒。小孟老師提醒，切勿過度運動或掃落葉，否則易氣管收縮或做事失敗。（示意圖／PIXABAY）

今年1月5日是24節氣中的「小寒」。水孟國際命理「小孟老師」提到，小寒表示天氣開始轉寒，但氣溫尚未非常寒冷，受到天氣變化影響，有些禁忌也需注意，例如不宜過度運動，容易因冷熱變化導致氣管收縮，也不宜打掃，有做事失敗的意涵。

小孟老師在臉書粉專指出，小寒是冬季的第五個節氣，象徵季冬時節的正式開始，此時天氣開始轉寒，但氣溫還未變得非常寒冷，而傳統習俗包括探梅，由於臘梅已經盛開，可以挑選有梅花的風景地賞花，不僅心情舒爽，更有種煥然一新的感覺。

小寒還有吃臘八粥的習俗，臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等，加水熬煮，屬於溫補的食材，可驅除身體寒氣，還具有養血養氣的功效。

另外，小寒4禁忌須注意，首先是「不宜過度運動」，容易因天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘者需格外注意；「不宜去高山」，雖然小寒不比大寒時寒冷，但部份高山天氣仍濕冷，前往山上容易受冷氣團影響，筋骨受寒、容易感冒。

還有「喝過熱湯不宜外出」，小寒喝過熱的湯後若再外出，容易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的人要注意中風危機；最後是「不要掃落葉」，小寒期間的落葉簡稱寒葉，寒葉有敗葉的意思，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

