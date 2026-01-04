明天迎「小寒」千萬不要穿黑衣！民俗專家：這4生肖拜4果馬年將一飛沖天

生活中心／洪正達報導

明天1月5日就是蛇年倒數第二個節氣「小寒」，這也代表的農曆年即將步入尾聲，知名民俗專家廖大乙就說，蛇年犯太歲的蛇、豬、虎、猴請一定要注意，小寒當天不要穿黑衣，以免招惹不好的事情上身或是遇上倒霉事。

廖大乙說明，國曆的1月5日就是二十四節氣中的「小寒」，儘管有一個「小」字，但氣溫尚未來到最低點，不過也告訴民眾寒冬正式來臨，也準備要倒數 「送蛇迎馬」了。

不過在蛇年最後這段日子裡還是有許多事情可以做，廖大乙就說，由於這天各大廟宇都有「謝平安」的儀式，不妨趁著「小寒」這天準備香蕉、李子、梨、鳳梨等4果祭拜，圖一個「招來旺果」，讓新的一年可以旺旺來。

但廖大乙也說，目前蛇、豬、虎、猴4個犯太歲的朋友 「就差臨門一腳」，從蛇年開始就要鴻圖大展了，所以這段日子請小心、謹慎的過完，小寒當天別穿黑色衣服以免霉運當頭，要穿就以土黃色或鮮艷的衣服為主，前往自己的廟宇祭拜神明，要懺悔、禱告讓犯太歲的陰霾可以遠去。

