明天還會停班課？雨還沒下完 降雨熱區曝光

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今日雨勢趨緩，不過後續仍要注意新的鋒面。（圖／氣象署）





今（10）日雨勢趨緩！中央氣象署預估明天滯留鋒面將再度北上接近台灣，降雨機率提高，降雨熱區則落在西半部以及東半部山區，而週日至週一仍要留意明顯雨勢。

明降雨熱區曝光

中央氣象署預報員鄭傑仁則指出，今日降雨趨緩，隨著滯留鋒面逐漸往南移動到巴士海峽，各地降雨在中午過後已明顯趨緩，強對流主要集中在南海到巴士海峽一帶。不過明天鋒面將逐漸向北移動接近台灣，各地降雨機率再提高，由於環境水氣仍偏多，今晚到明天清晨仍不定時有下雨的機率，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花東平地也同樣有下雨機會。

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週六鋒面往北移動、往東移出，台灣附近轉成西南風環境，中南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，北部有零星降雨機會，東部則是多雲天氣，不過中午過後北部、東半部有午後雷陣雨，山區仍有局部大雨機會。

週日週一仍有明顯降雨

週日鋒面將位於北部海面，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨機會，北部有局部短暫陣雨或雷雨，東部則以午後局部短暫雷陣雨為主，午後要留意局部大雨，因此週日至下週一，仍要留意出現明顯降雨。

隨著下週二週三鋒面北移出去，移動幅度明顯，大環境仍偏西南風，迎風面中南部有局部短暫陣雨或雷雨，而北部、東半部地區則恢復到上半天多雲到晴，下半天有局部午後雷陣雨的天氣型態。

最後鄭傑仁也提醒，近期天氣不穩定，外出務必攜帶雨具備用並留意天氣預報，如果在雷雨區內請注意雷擊與強風，低窪地區請慎防積水，因連日降雨，也要避免前往山區、溪邊及河邊活動。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，梅雨鋒面及主要雲雨帶已持續往東、往南移動，大部分已脫離台灣，各地雨勢明顯趨緩，今天下午至明天清晨，將是本波降雨的空檔期。󠀠不過鋒面並未完全遠離，其中東段持續向東移動，西段則在巴士海峽一帶擺盪，預計明天將再度逐漸北上，並率先接近台灣南部，隨著西南風再度輸送水氣，南部地區降雨機率再度提高，其餘地區則以午後雷陣雨為主，局部地區仍有較大雨勢發生的機會。

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