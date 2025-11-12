明天還有颱風假？鳳凰暴風圈進入南台灣 9縣市戒備

鳳凰颱風持續逼近台灣。（圖／氣象署）





鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署表示，目前颱風暴風圈已進入南部陸地，並對多個縣市構成威脅。氣象署同時公布最新「120小時暴風侵襲機率」，顯示全台有9個縣市暴風侵襲率超過50%，提醒各地嚴防強風豪雨。

根據氣象署最新颱風動態，鳳凰颱風正向東北東轉東北移動，暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖等地造成威脅。氣象署指出，颱風持續減弱中，但外圍環流仍將為各地帶來明顯降雨。

廣告 廣告

在降雨方面，氣象署提醒，今（12）日全台受颱風及外圍環流影響，基隆北海岸、大台北地區（台北、新北）、南部及東半部地區都有局部大雨或豪雨的可能。預估明（13）日北部仍有局部大雨發生機率，中南部及東部地區亦不排除間歇性強降雨。

氣象署公布的「未來120小時暴風侵襲機率」中，9個縣市超過50%，包括雲林縣（56%）、嘉義縣（76%）、嘉義市（75%）、台南市（98%）、高雄市（100%）、屏東縣（100%）、花蓮縣（62%）、台東縣（99%）及澎湖縣（55%）。

其他地區部分，中部地區的台中市為21%、彰化縣24%、南投縣42%；離島地區方面，綠島與恆春半島侵襲率達100%，蘭嶼97%。

更多東森新聞報導

不斷更新／鳳凰颱風來襲 各縣市12日停班課一次看

鳳凰颱風來襲！4縣市、部分地區停班課 資訊一次看

鳳凰颱風逼台！預估17:30發海警 最新登陸時間曝光

