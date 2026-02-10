明天鋒面報到！降雨熱區出爐 「除夕東北風接力」北東濕涼到初三

明後天（11日、12日）鋒面通過及東北季風增強影響，北東轉濕涼。（圖／劉耿豪攝）

今天（10日）清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低，低溫普遍在11至14度，局部近山區平地或河谷有來到10度以下，感受寒冷，不過白天起太陽加熱，各地氣溫回升，白天高溫可來到22至24度，感受溫暖舒適。不過，明後天（11日、12日）鋒面通過及東北季風增強影響，北東轉濕涼，且除夕（16日）又有另一波東北風報導。

氣象署表示，週三至週四清晨鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，中部以北及宜蘭低溫13～15度，南部、花東及澎湖16～18度，金門13度，馬祖11度；天氣方面，迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署說明，週四白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍涼；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五至小年夜（13日至15日）環境轉乾，風向為偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅臺東及恆春半島有零星降雨，其中15日花蓮地區亦有零星降雨。

除夕另一波鋒面通過及東北季風增強影響，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，本島及澎湖低溫16～20度，金門14度，馬祖11度；天氣部分，迎風面桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，臺東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於初一到初三（17日至19日），多為東北季風影響的天氣型態，迎風面北部及宜蘭天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象署提醒，春節期間天氣變化快速，不確定性較大，請民眾留意最新天氣預報。

