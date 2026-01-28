明天開賣！《魔法公主》4K修復版登台 影城祭限量特典搶客

【高沛生／綜合報導】曾打破日本影史票房紀錄、被全球影評譽為「動畫史詩」的吉卜力經典作品《魔法公主》（Princess Mononoke），為慶祝導演宮﨑駿85歲壽辰及吉卜力工作室成立40週年，以全新「4K數位修復版」重返大銀幕。繼1月23日IMAX版本率先登場後，明日（29日）起全版本將正式接力上映，讓影迷有機會重新見證這部耗時三年、手繪稿超過14萬張的巔峰巨作。

1997年首度在日本問世的《魔法公主》，當年以202億日圓的成績一舉登頂日本影史票房冠軍，並首度將動畫作品帶入國際史詩電影的討論層次。該片由吉卜力數位部門負責人奧井敦親自監修，在4K修復版中，過往受限於技術而模糊的森林細節與色彩層次皆得到大幅提升，更是該片首度以IMAX與Dolby CINEMA規格在台呈現，提供觀眾等同於當年首映規格的視聽衝擊。

針對明日起的正式上映，全台戲院也祭出多款歷史紀念特典。凡購買IMAX版本票券即可兌換「螢光巨人」海報；美麗華及新光影城Dolby CINEMA推出「山獸神」限定版；大巨蛋秀泰影城則有「漫步的小桑」海報。此外，1月29日至2月5日首週購票者，可獲得經典的「小桑的面具」4K紀念版海報，不少資深影迷已準備排隊收藏。

全台據點最多的威秀影城，也同步推出獨家週邊，自1月29日起，購買電影票搭配指定套餐，即可隨機獲得「電影膠捲收藏卡」。全系列共6款設計，將片中阿席達卡與小桑等經典場景以膠捲質感還原，對於看著這部作品成長的影迷來說，極具收藏價值。

《魔法公主》4K數位紀念版IMAX版現正熱映中，Dobly CINEMA、4K一般版則於1月29日正式登場。這部在動畫史上佔有舉足輕重地位的經典，不僅是宮﨑駿對自然與文明的深刻反思，更是手繪動畫時代最輝煌的標誌之一，邀請觀眾重回大銀幕感受那份永不過時的震撼。

《魔法公主》4K數位紀念版IMAX版熱映中，Dobly CINEMA、4K一般版於明日登場。

29日起購買威秀影城指定套餐，即贈《魔法公主》膠捲收藏卡。

