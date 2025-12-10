明天開跑！桃園5條「通學公車」試辦3個月

桃園市政府交通局自11日起，協調客運業者加開5條試辦通學公車。(交通局提供)

為讓學生上下學搭車更方便、更省時間，桃園市政府交通局自明天11日起，協調客運業者加開5條試辦通學班次的公車路線為【102A】、【102B】、【117B】、【265D】及【5022B】，主要服務壽山高中及陽明高中學生通學搭乘，試辦為期3個月。試辦期滿後，會依實際搭乘人數與家長、學校意見，再評估是否調整或正式固定班次。

試辦5條通學公車的設計原則為「上學一班、放學一班，盡量直達學校」，減少學生轉車或步行時間，家長也能更放心，路線包括：

1. 102A、102B服務壽山高中，新增102A平日上午6時30分開往壽山高中的班次，主要從桃園市區及景雲新村方向載送學生到校；新增102B平日下午17時放學班次，從壽山高中發車，載學生回到桃園市區及景雲新村。

2. 117B服務陽明高中與桃園市區、寶慶路一帶，新增平日17時放學班次，自陽明高中發車，行經桃園市區主要道路及住宅區，方便學生回到市區及寶慶路沿線住家。

3. 265D串聯桃園巨蛋、鶯歌與壽山高中，新增平日上午6時班次，自桃園巨蛋發車，途中經過桃園市區、桃鶯路及鶯歌火車站，再開往壽山高中，讓鶯歌及沿線學生也能直接搭車上學。

4. 5022B服務陽明高中與竹圍、南崁、桃園市區，新增平日上午6時班次，由竹圍出發，沿途經南崁及桃園市區，把學生載到陽明高中；並新增下午17時班次，由桃園市區發車，載學生返回南崁及竹圍方向。

票價部分，和一般市區公車相同，依里程計費。民眾可以使用基北北桃1200都會通月票，也可以刷桃園市民卡搭乘；持市民卡除可享公車「買一送一」優惠，第二趟再享基本里程優惠，讓學生通勤更划算，也鼓勵大家多搭大眾運輸。

交通局提醒，民眾可利用「桃園市公車動態資訊系統」網站或「桃園公車」APP，查詢各路線詳細站牌位置、發車時間及即時到站資訊，建議家長與學生出門前先查詢再出發，以縮短候車時間。

交通局長張新福表示，歡迎學校、家長及學生多多利用試辦的通學公車，並在試辦期間提供寶貴意見，作為後續調整路線與班次的重要參考，讓桃園市的學生上下學交通服務可以愈來愈完善。

