明天雨最大！連2天急凍「低溫剩13度」 氣象署：週末回暖

記者蔣季容／台北報導

明（18）日降雨機率提高，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨明顯。（圖／氣象署）

未來一週仍屬於偏東北風的天氣型態，中央氣象署表示，明（18）日降雨機率提高，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨明顯，有局部大雨出現機率。週三起水氣減少，不過週三、週四是這波冷空氣最冷的時候，中部以北下探15度，空曠地區可能僅13至14度，直到週六才會明顯回暖。

氣象署預報員黃恩鴻指出，今天至週五受到東北季風影響，各地感受都是偏涼冷，明天北台灣溫度約16至19度，中部、東南部也會感受到溫度下降。週三至週四清晨，中部以北、宜蘭普遍只有15至16度，局部空曠地區受到輻射冷卻影響，可能只有13至14度，南部及花東則是16至18度。

黃恩鴻提到，週四至週五白天溫度略為回升，但幅度不明顯，低溫仍在20度以下。週六至週日白天高溫逐漸回升，尤其週日高溫普遍來到27至30度，低溫約20度，各地要留意日夜溫差。

週三至週四清晨，中部以北、宜蘭普遍只有15至16度，局部空曠地區受到輻射冷卻影響，可能只有13至14度。（圖／氣象署）

降雨方面，黃恩鴻說明，明天桃園以北、東半部仍是陰雨天氣，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨明顯，有局部大雨出現機率，中南部仍可見到陽光，天氣影響較小。週三雨勢較為緩和，不過迎風面仍有局部短暫雨。到了週六、週日東北季風減弱，溫度逐漸回升，水氣也更為零星，除了迎風面要注意零星降雨外，其他地方都是晴到多雲，可以見到陽光。

黃恩鴻提醒，受到東北季風影響，沿海恆春半島、離島風浪偏大，各沿海可能會有8級以上強陣風，浪高普遍3至5米，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖會有長浪出現機率，海邊活動及海上作業者要特別注意。

